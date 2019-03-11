Санкции против российского газа: как ударит новый «адский закон» США 11.03.2019, 13:37

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Ограничения могут существенно подкосить российскую экономику.

США продолжают давление на Россию. Конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ — нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

В чем суть идеи и как может пострадать Россия от санкций Штатов — разбирался OBOZREVATEL.

Что предлагают американцы

В Конгрессе официально опубликован проект о защите безопасности США от агрессии Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA)". Это обновленная, более жесткая версия предыдущего “адского закона”.

Основные пункты:

Президент США получит прямую возможность определять те банки, в отношении которых будут введены санкции. Это означает, что ограничения могут быть не только против ранее указанных семи госбанков;

Из-за агрессии в Керченском проливе, ограничения будут введены в отношении нескольких десятков высокопоставленных офицеров ФСБ;

Санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от 1 млн или от 5 млн долларов в течение 12-месячного периода;

Отдельно под запрет подпадают СПГ-проекты по разработке нефтяных ресурсов стоимостью от 1 млн или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев.

Именно последний пункт закона вызывает недопонимание россиян. Как пишет российская газета "Ведомости", газ напрямую упоминается в законопроекте лишь применительно к СПГ-проектам, которые Россия реализует за рубежом. Документ предусматривает санкции за участие в новых проектах по добыче сырой нефти в России. Но в США термин crude oil включает в себя не только нефть.

Еще в конце 2014 г. американское Бюро промышленности и безопасности (BiS) постановило, что под ним подразумевается в том числе газовый конденсат. В России за редким исключением нет исключительно газовых месторождений. На большинстве вместе с газом добывается и газовый конденсат.

У России будут проблемы с добычей газа?

Проще говоря — новые санкции “бьют” по газовым проектам россиян как заграницей, так и в России. Ведь американцы прописали довольно обширный термин, который при необходимости можно трактовать по-разному.

Россияне уже забили тревогу — экономические потери могут понести “Газпром” и “Новатэк”. Последние уже прорабатывают несколько крупных проектов, рассчитанных до 2030 года.

Правда, как считает эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич, рынок СПГ настолько глобален, что американцам даже после введения санкций будет сложно проконтролировать, кто же является фактическим владельцем газа.

“Газ можно продать через третьи фирмы, страны. И это не прямые поставки газа через трубопровод. Возможно, Штаты запретят торговать крупным компаниям, могут санкции ввести. Но это не значит, что другие не будут заниматься этим бизнесом… Пока не совсем понимаю, будут ли они эффективны, ведь их можно обойти”, — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Марунич.

Глава Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что санкции несут прежде всего экономический, практический эффект для США. Американцы отстаивают свои интересы, они недовольны увеличением поставок LNG-газа из России на мировой рынок и в ЕС. В первом квартале российские компании вдвое больше поставили в ЕС такого газа, чем США.

“Это банальное желание США придавить возможности России по увеличению производства LNG. США — страна, которая не признает конкуренцию, а всегда защищает свои интересы. И санкции — это лишь метод. А к реальным санкциям, которые бы могли действительно быть реакцией на какие-то шаги государства, это не имеет отношения”, — пояснил OBOZREVATEL Корольчук.

Американцы взялись за деньги Путина?

Еще один важный пункт “ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина”. Де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома в случае необходимости появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

Ведь еще в 2016 году ВВС провели расследование о богатствах российского президента. Опросив людей из его бывшего окружения, журналисты узнали, что через подставных лиц и офшорные компании Путин владеет недвижимостью, акциями в нефтекомпаниях по всему миру. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов.

"Полтора-два триллиона долларов, спрятанных в крысиных норках, инвестированные в добропорядочные проекты, окажутся на свету. Появятся проблемы с финансированием агентурных сетей и ближайших родственников всех подельников, дочки могут остаться без приданого, а сынки без тёплых мест в западных компаниях", — оценивает эффект от такой меры российский предприниматель Константин Боровой в беседе с OBOZREVATEL.

Его окружение — также сплошные миллиардеры. Всем известные олигархи Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг, семья Ротенбергов владеют основными государственными компаниями РФ.

При этом опрошенные OBOZREVATEL международники и экономисты считают, что санкции в нынешней подаче несут долгосрочный эффект. США и союзникам не выгодно в миг рушить экономику России. Это чревато политической напряженностью, финансовым кризисом и очередным запугиванием со стороны Владимира Путина. Тем более Россию и США даже юридически не сдерживают никакие обязательства в вопросе ракет средней и малой дальности.

Единственным жестким ударом по РФ могло быть отключение системы SWIFT, но пока американское руководство не готово пойти на такие риски.