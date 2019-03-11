На блогера Александра Кабанова завели уголовное дело 12 11.03.2019, 14:26

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Заявление на него написал сосед по дому, милиционер.

На блогера из Березы Александра Кабанова завели уголовное дело по части 1 статьи «Присвоение или растрата». Об этом утром 11 марта «Брестской газете» рассказал сам Кабанов.

«Два года назад я недолго был председателем ТСЖ. Тогда я не жил в этом доме, занимался штукатуркой подвалов, и на одном из собраний меня уговорили стать председателем, хотя бы на время, пока не разберемся с подвалами. Я отказывался, они настаивали. В итоге согласился на эту должность при условии, что с каждой квартиры в месяц буду получать 2 рубля зарплаты. А сейчас оказывается, что за 4 месяца я получил от жильцов 441 рубль 2 копейки и присвоил эти деньги», – рассказал блогер.

Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 4 лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

По его словам, дело возбудили по заявлению, которое на него написал сосед по дому, прапорщик милиции. Якобы Кабанов взял у него 10 рублей и не отчитался, куда их потратил. Блогер уверен: его пытаются прижать из-за активной борьбы с аккумуляторным заводом, который построили под Брестом.

«Нет там никакого криминала. Что такое присвоил? Это без ведома людей влез. Но люди знали, была ведомость, они подписывались, они были согласны. И сейчас те жильцы, с которыми я общался, не имеют ко мне претензий. Два года никому не было до этого дела, а тут опомнились», – говорит Кабанов.

По его словам, с милиционером, который написал на него заявление, у него и раньше были конфликты.

Блогер также обратил внимание на тот факт, что во время обысков, которые на прошлой неделе прошли у его родителей и девушки, приезжал ОБЭП из Бреста.

Вчера в доме, где живут его родители, опять была милиция. На этот раз прошел осмотр, не обыск. Кабанов говорит, что ничего не изъяли.

Напомним, 7 марта прошли обыски у родителей блогера и у его девушки.

Блогер Александр Кабанов вместе с Сергеем Петрухиным в прошлом году не раз привлекались к административной ответственности. Их штрафовали за видеоролики для канала «Народный репортер», в которых они освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр», за сбор подписей за отставку чиновников, который милиция и суд посчитали несанкционированным массовым мероприятием, и т. д.

В прошлом году уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (Клевета) и ч. 2 ст. 189 (Оскорбление) завели на Сергея Петрухина по заявлениям милиционеров. В феврале 2019 года ему было предъявлено обвинение.

Александр Кабанов - лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Блогер проводит обличающие власти расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.