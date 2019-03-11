Анджей Дуда: Вступление в НАТО стало выходом Польши из сферы влияния России 2 11.03.2019, 14:46

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Вступления в НАТО ожидали целые поколения поляков.

Президент Анджей Дуда заявил, что, вступив в НАТО, Польша вышла из сферы влияния России. Завтра, 12 марта, исполняется 20 лет со дня вступления Польши в Североатлантический альянс, сообщает «Радио Польша».

Пребывая с визитом в Щецине, Анджей Дуда отметил, что этого решения ожидали целые поколения поляков.

«С уверенностью можно сказать, что со времен окончания Второй мировой войны целые поколения поляков ждали этого момента. За этот момент многие отдали свою жизнь. Вступление в НАТО означало окончательно подтверждение суверенности и независимости Польши. Это было подтверждение выхода из российской сферы влияния и вступления в геополитические круги Запада», - отметил польский президент.

В ходе визита в Щецин Анджей Дуда встретился с солдатами многонационального северо-восточного корпуса НАТО.

Напомним, 12 марта 1999 года в городе Индепенденс в американском штате Миссури тогдашний министр иностранных дел Польши Бронислав Геремек передал главе американской дипломатии Мадлен Олбрайт акт присоединения Польши к Североатлантическому альянсу.