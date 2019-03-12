Шуневич испугался блогера NEXTA? 22 12.03.2019, 15:51

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Степан Светлов

Глава МВД пожаловался на «cлив» оперативной информации в Telegram.

Глава МВД Игорь Шуневич заявил о начале служебной проверки по фактам сливов информации из милицейских сводок в интернет, сообщает БелТА.

«Эта информация не закрытая, не секретная. Сводки предоставляются во все госорганы, в том числе в aдминистрацию Лукашенко. И из некоторых сводок была обнародована информация о чрезвычайных происшествиях с личным составом, которая (мы тоже не скрываем) в этих сводках фигурирует в виде спецдонесений», – заявил он.

Он добавил, что в нескольких случаях информация из таких сводок была опубликована в интернете.

В связи с этим Шуневич инициировал проверку с целью найти источник сливов.

«Думаю, что это будет кто-то из сотрудников органов внутренних дел», – заявил министр.

Одним из главных источников информации о ситуации в МВД является блогер NEXTA. Белорусский блогер ведет канал в Telegram, где регулярно публикует инсайды из министерства Шуневича.

Как сообщал сайт Сharter97.org, за последнее время Степан Светлов рассказал о побеге за границу высокопоставленного милицейского начальника из Могилева, избиении задержанных в Мстиславском РОВД, торговле наркотиками в шкловском РОВД.

Молодой блогер стал большой проблемой для всего ведомства. Можно предположить, что именно по этой причине, из-за страха перед тем, что вскроются новые факты о беспределе во внутренних органах, Шуневич приказал найти осведомителей в рядах МВД.