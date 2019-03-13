Моравецкий: Польша окончательно порвала с коммунизмом, когда вступила в НАТО 13.03.2019, 11:39

Матеуш Моравецкий

Польша отмечает 20-ю годовщину вступления в Североатлантический альянс.

«Вступление Польши в структуры НАТО 20 лет назад не только обеспечило нам военную безопасность, но также позволило окончательно отсечь посткоммунистическую пуповину. Польша стала членом Альянсf, который бережет мир на земле», - написал в Twitter премьер Польши Матеуш Моравецкий, пишет «Польское радио».

Во вторник в Праге президенты Польши, Венгрии, Чехии и Словакии торжественно отметили 20-годовщину расширения НАТО на Восток. 12 марта 1999 года Польша, Венгрия и Чехия официально стали членами Североатлантического альянса. Словакия присоединилась к НАТО в 2004 году.