Названы страны ЕС с самым инновационным бизнесом 13.03.2019, 12:40

В Евросоюзе деятельность 51% компаний связана с созданием и использованием инноваций.

68% бельгийских компаний создают и используют инновации – и это самый высокий показатель в ЕС. Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, следом за Бельгией идет Португалия (67% инновационных компаний), замыкает тройку лидеров Финляндия (65%), пишет "Европульс".

В среднем в ЕС деятельность 51% компаний связана с созданием и использованием инноваций: от результатов научных исследований до инновационных решений в сфере IT или управления.

С 2012 года доля инновационных компаний в Евросоюзе немного выросла – с 49% до 51%. Больше всего – в Португалии (с 54% до 67%) и Финляндии (с 54% до 65%). В статистике приводятся данные по команиям со штатом не менее 10 человек.

Евросоюз поддерживает инновационные компании и предпринимателей, которые внедряют инновации. Например, награждая самых успешных женщин-инноваторов премией EU Prize for Women Innovators. А Европейское патентное ведомство ежегодно отмечает самые перспективные изобретения премией European Inventor Award.