Сотрудников МЧС отправили на поиски «тунеядцев» 26 13.03.2019, 14:19

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Они ходят по домам и просят заполнить специальную анкету.

В Барановичах на поиск "тунеядцев" брошена одна из самых важных служб - по чрезвычайным ситуациям. Пожарные в форме заученными фразами о помощи, вытягивают информацию о том, кто является владельцем жилья, и просят заполнить анкету, передает «Радыё Рацыя».

И вот тогда до людей доходит истинная цель визита, рассказывает житель Барановичей Михаил Сакута:

- Говорит: "У вас, я вижу, дети проживают несовершеннолетние. Мы бы хотели посмотреть, в каких условиях они живут. Мы смотрим, может есть инвалиды, может, кто-то нуждается в помощи, обследуем жилье. И последний вопрос: а кто владелец жилья?" То есть это они пришли с такой целью?!

По словам члена правозащитного центра "Весна" Александра Войтешика, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, как и учителя, и социальные работники, занимаются не своими делами:

- Могу сделать вывод, что в Барановичах уменьшилось количество пожаров и чрезвычайных ситуаций. Поэтому, соответственно, сотрудников этих органов нужно сокращать.

По словам правозащитника, такие хождения пожарных по квартирам можно рассматривать как прогул непосредственной работы. А обещанная помощь и советы поставить извещатель - это издевательство над человеком, за чьи деньги существует служба по чрезвычайным ситуациям.