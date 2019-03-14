Швеция потребовала выслать российского дипломата 2 14.03.2019, 8:04

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Власти страны считают его сотрудником спецслужб.

Российского посла вызвали в МИД Швеции и потребовали от него, чтобы один из дипломатов, которого Стокгольм считает сотрудником спецслужб, добровольно покинул страну, пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник (перевод – РБК).

Факт вызова посла в МИД подтвердил представитель министерства Патрик Нильссон. «Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата», — сказал он.

В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила об аресте сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в незаконной передаче информации. По данным силовиком, он был завербован сотрудником российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием.

В СЭПО заявили, что разведслужбы иностранных государств проявляют интерес к разработкам шведской IT-индустрии. Глава ведомства Даниэль Стенлинг отметил, что несмотря на активизацию кибершпионажа, информацию продолжают собирать и «традиционным путем».

В 2015-м главный аналитик шведской контрразведки Вильгельма Унге заявил, что треть дипломатов из посольства России являются шпионами.

Спустя год СЭПО отчиталась о по меньшей мере 10 шпионах среди работающих в стране российских дипломатов. В своем докладе ведомство утверждало, что помимо сотрудников дипмиссий разведчики выдают себя за бизнесменов или работников авиакомпаний. Тогда СЭПО назвало русских шпионов главной угрозой для Швеции, следом за российской разведкой шли ведомства из Ирана и Китая.