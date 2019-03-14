Хуан Гуаидо меняет руководство главной нефтяной компании Венесуэлы 1 14.03.2019, 9:59

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Фото: Humberto Matheus/NurPhoto/Getty Images

Это необходимо для сохранения Citgo в собственности страны.

Глава национальной ассамблеи Венесуэлы и президент страны Хуан Гуаидо, объявил о грядущей смене руководства государственной нефтяной компании PDVSA и ее американского подразделения Citgo.

Соответствующее заявление Гуаидо опубликовал в своем Twitter.

«Начать процесс назначения совета директоров PDVSA и Citgo, который позволит запустить восстановление нашей промышленности», — написал и.о. главы государства. По его словам, эти шаги необходимы для сохранения Citgo в собственности Венесуэлы.

#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:



Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm — Juan Guaidó (@jguaido) 28 января 2019 г.

Держатели облигаций PDVSA, срок погашения которых истекает в 2020 году, должны в конце апреля получить выплаты в размере $72 млн. Эти облигации обеспечены пакетом акций Citgo Holdings в размере 50,1%. Если платеж не будет выполнен, кредиторы смогут получить контроль над компанией.

Ранее, 26 января, Bloomberg сообщил о решении Банка Англии ответить отказом на заявку правительства Николаса Мадуро о возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд. Соответствующее решение представители банка, по словам одного из собеседников агентства, приняли после того, как американские чиновники, в том числе госсекретарь Майкл Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, убеждали своих британских коллег помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».