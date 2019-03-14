ЧП в армии: солдат уронил боевую гранату в окоп 21 14.03.2019, 15:37

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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел на занятии по огневой подготовке.

На плановом занятии по огневой подготовке солдат уронил боевую гранату в окоп. Что было потом, сообщает пресс-служба Министерство обороны Беларуси.

ЧП произошло 14 марта. Солдаты выполняли упражнение по метанию ручной наступательной гранаты РГД‑5. Один из них уронил боевую гранату в окоп.

«Руководитель занятия старший лейтенант Филиппович, проявив высочайшее мужество и выдержку, сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом», — сообщили в пресс-службе.

Оба военнослужащих получили незначительные травмы мягких тканей ног. Жизни солдат ничто не угрожает.