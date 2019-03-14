В Минске нашли радиоактивные вещества 8 14.03.2019, 19:04

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фото: mchs.gov.by

Радиационный фон возле мусорного контейнера по улице Сердича превышал норму в четыре раза.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций 14 марта извлекли из контейнерной площадки в Минске на улице Данилы Сердича радиоактивные вещества, передает «Радыё Свабода».

Что произошло?

Инженер ЖЭУ позвонил спасателям. Он рассказал, что обнаружил на контейнерной площадке на улице Сердича подозрительные предметы со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». По словам МЧС, это было пластиковое ведро белого цвета со стеклянными и пластиковыми емкостями внутри.

Радиационный фон превышал норму в 4 раза

Спасатели оградили место происшествия. Предварительные замеры показывали превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкости в 4 раза. В двух метрах от них радиационный фон не превышал нормы.

Во время обследования площадки обнаружили пять емкость с порошкообразными веществами:

уранил хлористый - 2 банки по 1 кг;

уранил азотнокислый - 1 банка (1 кг);

уранил сернокислотный - 1 банка (1 кг);

уран трехкислый - 1 банка (1 кг).

После изъятия банок с веществом радиационный фон на контейнерной площадке находился в пределах нормы. Для выяснения обнаруженных веществ емкости доставят в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны».

Вещества принадлежали умершей женщине

Вещества принадлежали женщине 1939 года рождения, которая умерла в 2016 году, пишет ГУВД Мингорисполкома. Женщина раньше работала на химическом факультете одного из минских вузов. Накануне внучка покойной решила навести порядок в квартире бабушки и вынесла банки с веществом на площадку для мусора.