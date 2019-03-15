В Новой Зеландии открыли стрельбу в двух мечетях: более 40 погибших 15.03.2019, 8:54

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Фото: Phil Walter/Getty Images

(обновляется) Задержаны четверо подозреваемых в нападении.

В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве убитых и раненых. Четверо подозреваемых арестованы, пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Полицейская операция продолжается, сообщает ВВС.

Погибли 49 человек, еще 48 получили ранения, сообщил комиссар национальной полиции Майк Буш, сообщает газета New Zeland Herald.

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.

Фотография мечети "Аль-Нур" из Google

"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Премьер-министр назвала это нападение беспрецедентным актом насилия в истории страны.

Нападению подверглись мечеть "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд.

Свидетели происшествия также сообщают о большом количестве жертв. Они рассказывают, что видели истекавших кровью людей у мечети.

В городе Крайстчерч задействованы все силы полиции

Фото: EPA

Очевидцы рассказали местным СМИ, как человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу по прихожанам мечети Аль-Нур, находящейся в центральной части города.

Местная газета Herald сообщает, что один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий ультраправые антииммигрантские взгляды.

Очевидцы сообщают о большом количестве раненых

Фото: Reuters

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как нападавший стреляет в своих жертв в мечети города Крайстчерч. Агенство Франс пресс провело цифровую экспертизу видео и сообщает, что это не подделка.

"Полиции известно, что в интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео", - сообщила полиция Новой Зеландии в "Твиттере".

Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

Корреспондент Би-би-си в Новой Зеландии Ховард Гриффит сообщает, что в районе стрельбы проходит массированная операция с участием полиции и парамедиков.

Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

Репортер, сопровождающий приехавшую в город команду по крикету из Бангладеш, сообщил в "Твиттере", что он "убежал из мечети рядом с парком "Хагли", где была стрельба".

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.

Позже стало известно, что убийца вел прямую трансляцию расстрела прихожан в мечети Аль Нур в течение 17 минут.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Сам он называет себя Брентоном Таррантом. По данным издания, он - 28-летний уроженец Австралии.

Прямая трансляция началась, когда боевик подъехал на бежевом минивэне к мечети Аль-Нур на Динс-Авеню, и припарковал его на прилегающей дороге. На видео стрелка видно, что на переднем сидении и в багажнике автомобиля находится оружие, боеприпасы и канистры с бензином.

Первая жертва была застрелена в дверях. Оказавшись внутри мечети, мужчина начал стрелять без разбора.

Когда он вышел из мечети - стрелял случайными выстрелами по машинам, что проезжали мимо.

Момент задержания убийцы также попал на видео: кадры были сняты из окна проезжавшего мимо автомобиля.

Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд.

Об этом заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, сообщает The New Zealand Herald.

По его словам, среди задержанных – трое мужчин и одна женщина.

Он также добавил, что было несколько сообщений о самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к транспортным средствам, которые полиции удалось обезвредить.

Вооруженное нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч квалифицировано как теракт, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. "Ясно, что это можно назвать только террористической атакой", - указала она.