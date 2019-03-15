Экономист: Нацбанк берет под контроль валютные сбережения белорусов 11 15.03.2019, 9:26

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Приняты два важных нововведения.

Изменения валютного законодательства, которые вступили в силу 1 марта, не дают населению права сберегать средства за рубежом без разрешения Нацбанка, пишет экономист Жанна Кулакова в статье на сайте «Белорусы и рынок».

Постановление Национального банка № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций» вступило в силу 1 марта. Документ предусматривает меры по дедолларизации белорусской экономики. В нем есть два важных новшества, которые касаются населения.

Первое новшество — снятие ограничений на открытие счетов за границей. Это долгожданное нововведение: Нацбанк анонсировал его еще несколько лет назад. Однако нельзя сказать, что ограничения сняты полностью: открывать счета в иностранных банках без разрешения регулятора можно только в отдельных случаях. В частности, речь идет об открытии расчетных счетов, то есть счетов для оплаты, например, обучения или лечения, получения платы за оказание каких-либо услуг. Во всех этих случаях получать разрешение Нацбанка теперь не нужно, так что, если вы учитесь или работаете за границей, вам будет проще и удобнее.

Однако сберегать деньги в иностранных банках по-прежнему нельзя. Вернее, можно, но только в случае выдачи Нацбанком соответствующего разрешения. Оно потребуется для открытия срочных депозитов, счетов для приобретения акций и других ценных бумаг, доверительного управления, приобретения недвижимости и т. д.

Таким образом, постановление регулятора облегчает жизнь тем, у кого есть объективная необходимость открыть счет за границей для осуществления расчетов, а вот инвестировать придется все же в белорусской юрисдикции. С одной стороны, это выглядит как «либерализация», с другой — валютные сбережения населения останутся внутри страны.

Второе интересное нововведение — запрет на расчеты по корпоративным валютным облигациям в иностранной валюте. Суть заключается в том, что приобрести либо погасить валютную облигацию, выпущенную частной компанией, можно будет только за белорусские рубли. Возможность расчетов в валюте номинала сохранилась лишь для государственных бумаг, эмитированных Минфином, и облигаций Нацбанка.

Не секрет, что в последние годы на фоне значительного падения ставок по валютным вкладам валютные облигации пользуются высоким спросом у населения. И это неудивительно, ведь доходность по депозитам сегодня редко превышает 1—1,5 %, притом что по бумагам Минфина можно получить в несколько раз больше, а по бумагам частных компаний — даже до 6—7 %. Разница налицо. Особенно выгодны корпоративные облигации, хотя и риски по ним, конечно, выше, чем по государственным бумагам.

Теперь покупать и погашать валютные облигации частных компаний на первичном рынке можно будет только за белорусские рубли. Нужна валюта — можно купить ее в любом обменнике за вырученные от погашения облигации рубли. Правда, это в теории, а на практике все же может возникнуть вопрос доверия. Ведь были времена, когда официальный курс доллара сильно отличался от реального, а купить валюту в банке было практически невозможно. Белорусы все еще помнят эти времена.