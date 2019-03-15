Офицер рассказал, как спасал солдата, уронившего боевую гранату в окоп 15 15.03.2019, 14:19

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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Пришлось действовать по ситуации.

Дмитрию Филиповичу 32 года. Он родом из деревни Париж Поставского района Витебской области. Женат, двое детей. Сегодня утром он проснулся народным героем, пишет tut.by.

Вчера, 14 марта, молодой человек спас солдата во время занятий по огневой подготовке в Печах. Тот метал боевую гранату, она упала в окоп. Дмитрий среагировал молниеносно. Доля секунды — и он отбрасывает гранту, а собой закрывает солдата и прижимает к земле. Живы оба. Их здоровью ничто не угрожает.

Сейчас они лежат в одной палате в военном госпитале в Минске. Дмитрий просит своего врача оставить ему на память осколок от гранаты, который извлекли из ноги.

«Пришлось действовать по ситуации: выбросил гранату, закрыл солдата»

Командир 6 учебной мотострелковой роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, старший лейтенант Дмитрий Филипович показывает на бронежилете следы от осколков. Сейчас мы в военном госпитале в Минске. Сюда вчера его доставили вместе с рядовым, метавшим гранату. Когда ее разорвало, часть осколков прилетела в бронежилет.

Дмитрий Филипович

— Если бы его не было, все бы это было во мне, — говорит Дмитрий. Отмечает, что сейчас чувствует себя хорошо, и главное, что все живы и здоровы.

Вчера на полигоне в Печах его подопечные выполняли в целом несложное упражнение — метали боевые гранаты. До этого они с ноября прошлого года проходили обучающий цикл и закрепляли его на практике. К метанию боевых гранат допускают только после сдачи всех зачетов и неоднократного метания учебных гранат. При этом дают их метать только будущим командирам отделений.

— Когда солдат берет боевую гранату в руки, у него иногда начинается мандраж, — объясняет Дмитрий Филипович.

В тот день гранаты метали 52 солдата. Они делали это по очереди. В окопе всегда находился один человек.

На бронежилете остались следы от осколков.

— Военнослужащий уронил гранату в окоп. Пришлось действовать по ситуации: выбросил гранату, закрыл солдата. На принятие решения была секунда, — говорит Дмитрий.

Журналисты просят его вспомнить, что он чувствовал, когда все произошло. Дмитрий говорит, что единственное — подумал, цел ли солдат:

— Сразу решил его осмотреть, что с ним. О себе уже не думал.

На полигоне в таких ситуациях всегда дежурят медики, они оказали рядовому и офицеру первую медицинскую помощь, наложили асептические повязки, затем их отвезли в госпиталь в Борисове, где находятся Печи. Туда прибыла бригада из главного военного клинического медцентра Вооруженных Сил. Врачи осмотрели парней, извлекли осколки и обработали раны. В основном от осколков пострадали ноги.

Руководитель Республиканского центра по лечению пациентов с огнестрельными ранениями и минно-взрывной травмой Алексей Трухан вместе с Дмитрием Филиповичем в палате

Полковник медицинской службы Алексей Трухан, руководитель Республиканского центра по лечению пациентов с огнестрельными ранениями и минно-взрывной травмой на базе военного госпиталя в Минске, рассказал, что у обоих пациентов взрывное ранение осколками ручной гранаты. Сейчас их состоянию здоровья ничто не угрожает. Это поверхностные ранения.

В Минск их перевезли, так как того требуют правила, а не из-за тяжести состояния. Все огнестрельные ранения со всей страны привозят сюда. И в основном с ними сюда попадают не военнослужащие, а обычные гражданские люди, например, охотники. Всего в год с такими огнестрельными ранениями здесь проходят лечение 15 человек.

«Замах сделал, а в руке гранаты не оказалось»

Рядовой Павел Ботяновский сегодня и сам не понимает, как граната могла выпасть из руки. За свое спасение говорит «спасибо» командиру.

— Что пошло не так, если честно, я сам не могу понять. До этого метали учебные гранаты, боевая была первая. Замах сделал, а когда кидал, заметил, что в руке гранаты не оказалось. Она на земле лежала. Даже, честно, испугаться не успел.

Рядовой Павел Ботяновский

Сейчас он вместе с командиром лежит в одной палате. Говорит, что командир на него за случившееся не ругался. Павлу 24 года. Он минчанин. В армию его призвали 26 ноября 2018 года. Он окончил университет и магистратуру, учился таможенному делу.

После случившегося первое, что сделал, — осмотрел ноги.

— Шоковое состояние было. Сейчас чувствую себя хорошо, даже очень хорошо. Главное, что все хорошо закончилось, насколько это возможно.

Его командир Дмитрий Филипович в армию попал в 2006 году. Служит до сих пор. Он прошел пусть от солдата до командира роты. Гранаты не один раз он и сам бросал, и в теории знал, как действовать, если что-то пойдет не так. На практике применять свои знания в случае ЧП пришлось впервые.

— Через полчаса после случившегося позвонил жене. Сказал: «ЧП, перезвоню потом, жив». Потом уже позвонил и все объяснил. Она, конечно, волнуется. Завтра приедет.

Главный военный клинический медцентр Вооруженных Сил Беларуси в Минске

К Павлу Ботяновскому в госпиталь должны приехать родители. При этом у обоих телефон не умолкает — постоянно звонят сослуживцы, уточняют, как они себя чувствуют. Некоторые уже приезжали проведать.

К концу следующей недели парней планируют выписать. При огнестрельных ранениях показана антибактериальная терапия, которую сейчас получают бойцы. За их состоянием наблюдают врачи, чтобы не допустить развития раневой инфекции.

Руководство Дмитрия Филиповича будет ходатайствовать о представлении его к награде.