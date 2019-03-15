В Минске введут «налог» на бег 9 15.03.2019, 15:16

1,585

Фото: Максим Тарналицкий / onliner.by

За спортивные забеги по столице теперь придется платить.

Руководитель коммерческих спецпроектов tut.by Александр Демидович на своей странице в Facebook написал пост о том, что, оказывается, в конце января в Беларуси вступило в силу постановление, следуя которому беларусам нужно платить за массовые забеги, пишет kyky.org:

«Добегались... Как-то упустил из вида, но в конце января было принято постановление №49, которое затрагивает порядок проведения массовых мероприятий. Суть сего документа – мзда за охрану (непонятно от кого и зачем), за медицинское обслуживание (хотя за это платили и раньше), за уборку территории (хотя уборка и раньше была в обязанностях организаторов). Размер мзды удивляет своей «адекватностью».

Например, за Онкомарафон, социальный и некоммерческий проект, в котором в этом году планировалось участие 3000 бегунов, нужно заплатить 250 базовых величин – 6375 рублей. Извините, но проект не коммерческий, и это едва ли бюджет всего проекта в 2018 году. И ещё больше возникает вопрос, за что мы должны платить? За то, что и так оплачивается из наших налогов?

Если следовать букве закона, то за любую тренировку бегового клуба, на которую собираются до 15 человек, нужно заплатить 25 базовых величин – 637,5 рублей».

Какие забеги теперь «под вопросом»

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты связался с Александром и выяснил, какие традиционные минские забеги могут перестать существовать в городе: «Понятно, что никто не будет трогать беговые клубы с тренирующимися 15-20 бегунами. Но проведение субботних забегов клуба MinskRun в парке на Калиновского уже под вопросом. Там собирается больше ста бегунов». Как говорит Александр, если MinskRun побежит по Минску, не заплатив, организаторам придется заплатить штраф и, что еще хуже, «мероприятие может быть свернуто МВД».

Что говорит руководитель MinskRun Александр Базулька

Александр утверждает, что забеги будут проводиться «в любом случае». Но есть «но»: только при условии, если проблема с требование платить решится. Александр говорит, что движение уже направило письмо в Мингорисполком. Ну, а если ничего не изменится: «Если придётся платить – мы не сможем проводить [забеги]». Такой не радужный прогноз. «Это абсурдная ситуация, которую сложно обьяснить», – объяснил Александр Базулька.

Но это не все: «Проведение всех негосударственных массовых забегов тоже под вопросом.

В частности Онкомарафон. В таких условиях ни один партнер не возьмётся делать какие-то проекты», – рассказывает Александр Демидович. И объясняет, что проблему уже начали решать: слать письма в Мингорисполком и Министерство спорта. «Ответы пока неутешительные: постановление никто менять не будет – скоро выборы [президента]. Но, возможно, спортивные мероприятия выведут из под действия постановления. Возможно. Вот так благое дело можно довести до абсурда, когда затраты на проведение проекта больше, чем сама помощь онкобольным», – рассказывает Александр Демидович.

Онкомарафона не будет?

«Будет, но пока не понятно, в каком формате, и кто будет организатором. Из-за постановления организитор проекта tut.by и наш-субподрядчик становятся автоматически неконкурентоспособны. Хочется верить что найдем какие-то лазейки, чтобы избежать мзды. Иначе проект будет делать БФЛА и другой подрядчик с государственной формой собственности», – рассказывает Александр Демидович.