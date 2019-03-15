Мария Тарасенко против декрета о «тунеядцах»: в Гомеле начался суд 5 15.03.2019, 15:50

2,056

Мария Тарасенко

Фото: facebook

Гомельчанка cобирается наказать «тунеядскую комиссиию» рублем.

Таки доведено до суда очередное «тунеядское дело». Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля начинается рассмотрение иска Марии Тарасенко, которая протестует против причисления к «лицам, не участвующим в финансировании госрасходов». Изначально предполагалось, что ответчиком должна выступить «тунеядская комиссия», но, поскольку у нее нет формального статуса юрлица, суд вызвал представителей районной администрации, а также горисполкома и облисполкома, пишет onliner.by.

Такие дела — своего рода бренд профсоюза РЭП, который выступает против декрета №3 в принципе, считая его неконституционным. Юрист РЭП Леонид Судаленко с гордостью называет себя «адвокатом тунеядцев».

Напомним хронологию. 15 января Марии позвонили из домоуправления и спросили, по-прежнему ли она не трудоустроена. Она же принципиально не намерена устраиваться на официальную работу. Уверена, что не обязана отчитываться об этом и оплачивать что-то по повышенным тарифам.

С помощью юриста сформулировала и отправила в местные органы власти жалобы. В частности, оспаривала мнение, будто не участвует в «финансировании госрасходов», требовала признать происходящее неконституционным.

Получив ответы, из которых ожидаемо следует, что вопрос должен решаться выше, Мария направила жалобу в районный суд. Там в рассмотрении дела тоже отказали — по причине неподведомственности.

Тогда 25 февраля Мария подала иск о взыскании морального вреда. Суть претензий сформулировала так: «Включение персональных данных в базу не занятых в экономике я расцениваю как грубое вмешательство в частную жизнь моей семьи, как унижение человеческого достоинства, постановку в неравенство перед законом и лишение права на равную защиту законных интересов. Это причинило и продолжает причинять мне глубокие моральные страдания».