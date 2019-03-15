Школьники устроили всемирную забастовку против изменений климата 2 15.03.2019, 16:32

Фото: AFP

Акции поддержали школьники из более чем 100 стран мира.

По всему миру проходят забастовки школьников, которые требуют более решительных действий для предотвращения изменений климата. Об акциях сообщает в Твиттере их организатор, шведская школьница Грета Тунберг. Митинги намечены в том числе во Франции, Великобритании, США, Бангладеш, Иране, Индии и Австралии, сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что акции поддержали школьники из более чем 100 стран мира. В одних случаях речь идет о десятках, в других – о тысячах учащихся. Многие из них в этот день пропускают уроки.

Way, way over 10000 students out in rain in Stockholm today. School striking for the climate! #FridayForFuture #SchoolsStrike4Climate pic.twitter.com/XB5vwU96gu — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 марта 2019 г.

По данным Euronews, протестующие заблокировали вход в штаб-квартиру крупнейшего французского банка Société Générale, посчитав действия финансового учреждения вредными для На сайте организаторов протеста говорится, что в России должны пройти четыре акции: в Москве, Новосибирске, Кирове и Ярославле. Митинг в Кирове согласован с властями, сообщается на странице Вконтакте "Экопротест Киров | FridaysForFuture". При этом также известно о серии одиночных пикетов школьников в Ижевске.

Причина протестов: недостаточные, по мнению участников, действия государств против изменений климата. "Зачем учиться, если будущее может не наступить?", – заключают дети-активисты.

В 2015 году большинство стран мира на конференции ООН в Париже согласились попытаться хотя бы частично остановить глобальное потепление. Для этого, в частности, предлагается снизить выброс парниковых газов. После прихода во власть Дональда Трампа в 2016 году США вышли из Парижского соглашения.