МИД Беларуси назвал посла России Бабича «подающим надежды бухгалтером» 30 15.03.2019, 22:25

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Анатолий Глаз

Очередной скандал между Кремлем и Дроздами.

В министерстве иностранных дел Беларуси подвергли жесткой критике последние заявления посла России Михаила Бабича, а самого дипломата назвали "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", передает «Радио Свобода».

Представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз, комментируя интервью Бабича РИА "Новости", заявил, что отношения между Россией и Беларусью гораздо глубже "подтасованного набора цифр", за который, как он выразился, "хватается" российский посол. Он порекомендовал Бабичу больше времени посвятить тому, чтобы "вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с её историей и проявить немного уважения". Представитель МИД Беларуси считает, что Бабич, занимавший ранее пост полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял разницы между федеральным округом и независимым государством.

Сам Михаил Бабич в ответ заявил: "Видимо, это и есть верх дипломатической школы, о которой говорилось в этом комментарии". Комментируя высказывание Глаза, российский посол подчеркнул, что главное – это "объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны" и выработать "взаимоприемлемое решение".

14 марта РИА "Новости" опубликовало интервью с Бабичем, в котором тот, в частности, говорил о недооценке "реального вклада России в развитие белорусской экономики", а также о возможности улучшения условий предоставления Минску российских кредитов и поставок в Беларуси газа по внутрироссийским ценам. Посол России также заявил, что для Москвы "было бы странно" платить Минску за размещение военных объектов в Беларуси. Он также утверждал, что наращивание торгового оборота с ЕС достигается за счет продажи нефтепродуктов из российской нефти и перепродажи российского угля Украине.

Ранее Лукашенко назвал "чепухой" разговоры о том, что Россия "кормит" Беларусь. Позже он заявил, что процесс евразийской интеграции "поворачивается вспять, если уже не повернулся", а отсутствие конкретной работы по преодолению разногласий с Россией подменяется некой "цифровой повесткой". По словам Лукашенко, Беларусь в последнее время налаживает отношения с Евросоюзом, что, в свою очередь, "вызывает некую аллергию и порой истерику" у России. Однако, как считает белорусский правитель, именно действия России привели к тому, что Минск вынужден расширять сотрудничество с Западом: "Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно", – сказал Лукашенко. При этом Лукашенко отметил, что, если бы экономические отношения с Россией были "нормальными", не было бы необходимости и в договорённостях с ЕС.

Критика Лукашенко звучит на фоне распространяющихся с конца прошлого года сообщений о давлении со стороны Москвы, которая, как утверждается, добивается более глубокой интеграции, вплоть до включения Беларуси в том или ином виде в состав России. Сам Лукашенко говорит, что суверенитет страны не обсуждается. При этом белорусский диктатор подтверждает, что его страна по-прежнему привержена идее «союзного государства» с Россией, но только на равных условиях.