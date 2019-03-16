Теракт в Новой Зеландии: задержанный стрелок совершил оба нападения 2 16.03.2019, 8:13

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Иллюстрация: daily sabah

В суде Брентон Таррант не показал раскаяния.

Окружной суд Крайстчерча оставил обвиняемого в убийстве и стрельбе в мечети 28-летнего Брентона Тарранта под стражей до 5 апреля. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщило издание Television New Zealand.

Отмечается, что заседание продлилось всего около минуты. В зале суда Таррант "не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты".

Полиция Новой Зеландии сообщила, что ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча несет один человек − Таррант.

"Сейчас мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие", − заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Он также подчеркнул, по всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях, а в Крайстчерч дополнительно прибыли 125 офицеров.

Напомним, 15 марта после дневной молитвы несколько человек ворвались в две мечети новозеландского города Крайстчерч и начали стрельбу.

По последним данным жертвами нападения стали 50 человек.

Полиция задержала четыре человека: трое мужчин и одну женщину. Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне он опубликовал манифест, в котором объяснил свои действия местью за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году.

Убивая людей в мечети, мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети.