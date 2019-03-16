В Минске снесут еще один район частного сектора 8 16.03.2019, 8:25

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Фото: realt.onliner.by

На торги выставили новый учаток под многоэтажное жилье прямо у метро «Грушевка».

В апреле пройдут торги на право построить прямо возле метро «Грушевка» многоэтажное жилье и в нагрузку — многофункциональный комплекс. Об этом realty.tut.by рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Начальная цена участка с учетом сноса — более 17 миллионов.

Изображение: «Яндекс.Карты»

16 апреля в центре недвижимости пройдут торги на право застроить сочлененный участок, состоящий из двух наделов земли прямо возле метро «Грушевка».

Изображение: «Яндекс.Карты»

Первый надел в 4,9 гектара (ближе к улице Щорса) нужно застроить многоэтажными домами и объектами общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара (ближе к проспекту Жукова) надо возвести многофункциональный комплекс. Для реализации этих задумок нужно будет снести и расселить частный сектор.

Начальная цена права освоить эту землю — 2,58 миллиона рублей. Но куда дороже инвестору обойдется снос частного сектора, на который надо потратить примерно 14,5 миллиона.

Еще одно обременение — возвращение после сноса и расселения в состав земель Минска участка в 1,91 гектара. Видимо, город собирается строить на нем социальную инфраструктуру вроде детского сада.

Отметим, что участок под многофункциональный комплекс не единожды выставляли на аукцион отдельным лотом, но желающих его приобрести не было. Судя по всему, поэтому было принято решение дать его в нагрузку к куда более интересному лоту.

Тихон Чашейко говорит, что информация об аукционе появится в ближайшие дни на сайте Минского городского центра недвижимости.