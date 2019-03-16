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На брянской границе задержали грузовики с 40 белорусскими коровами и телятами

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  • 16.03.2019, 8:53
Иллюстрация: asstra.ru

Животных везли контрабандой.

Сотрудники россиской пограничной службы совместно со специалистами управления ветеринарии Брянской области в Красногорском районе задержали 2 грузовика, на которых перевозился крупный рогатый скот из Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов, пишет bryansktoday.ru.

12 марта гражданин Республики Беларусь пытался провезти контрабандой 20 коров, а 14 марта - 20 телят без документов вез житель региона.

Как пояснили в ветеринарии Брянской области, животных вернули на сопредельную территорию, их владельцы оштрафованы.


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