На брянской границе задержали грузовики с 40 белорусскими коровами и телятами

На брянской границе задержали грузовики с 40 белорусскими коровами и телятами3
- 16.03.2019, 8:53
Животных везли контрабандой.
Сотрудники россиской пограничной службы совместно со специалистами управления ветеринарии Брянской области в Красногорском районе задержали 2 грузовика, на которых перевозился крупный рогатый скот из Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов, пишет bryansktoday.ru.
12 марта гражданин Республики Беларусь пытался провезти контрабандой 20 коров, а 14 марта - 20 телят без документов вез житель региона.
Как пояснили в ветеринарии Брянской области, животных вернули на сопредельную территорию, их владельцы оштрафованы.