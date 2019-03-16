Концепция демократического транзита Константин Куортти

16.03.2019, 10:31

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Демократическое устройство страны - необходимое условие успешности.

Концепция демократического транзита включает в себя идеологию, которая обосновывает этот транзит, а также стратегию, определяющую практические шаги.

ИДЕОЛОГИЯ

Целью транзита (перехода) является демократия. Собственно, это понятно из самого названия концепции. Россия из тирании должна превратиться в современное демократическое государство.

Обосновывать такую цель довольно просто: два-три десятка стран, которые называют успешными, куда направлены конечные потоки эмиграции, относятся именно к демократическим странам. Поэтому демократическое устройство страны есть необходимое условие успешности.

Этому простому практическому обоснованию нашей цели есть теоретическое объяснение. Людям свойственно ошибаться, кроме того, универсальных законов, какие бывают в естественных науках, для общества не существует. По этой причине, по причине отсутствия твёрдых оснований детальное проектирование под ключ правильного государства невозможно. Следовательно, в выигрыше остаются те общества, где хорошо регламентирован путь проб и исправления ошибок.

В демократических странах раз в несколько лет на выборах неудачные проекты/программы вместе с их носителями заменяются новыми. После этого возможны другие ошибки, но страны развиваются более или менее осмысленно и последовательно, а избиратели на своих ошибках учатся выбирать. Это путь к Открытому обществу, и на этом пути есть все шансы стать успешной страной.

Замечательно, что в качестве общей цели у демократии огромный объединяющий потенциал: даже далёкие от либерализма люди, например, многие националисты или левые, приемлют демократию. Можно надеяться, что рано или поздно всё большее число людей, до сих пор не слишком политизированных, будет находить в ней разумный компромисс и защиту от потрясений и несправедливости.

Нынешняя протестная атмосфера в России и снижение рейтинга тирана связаны с разочарованием в политике власти. Маятник должен качнуться от вождизма к демократии. Известный по Перестройке лозунг демократизации вполне может и должен стать стержнем идеологии. Мы должны его громко провозгласить:

МЫ БОРЕМСЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ, ДЕМОКРАТИЯ — НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ!

Дальнейшие более узкие цели являются, по существу, уже партийными или личными. Они не объединяют, а в той или иной степени разделяют оппозиционное движение. По этой причине демократия — наша общая КОНЕЧНАЯ (!) цель. Многие из нас хотят реализации либеральных политических принципов или, скажем, настоящего федерализма. Подобные цели вполне правомерны, их тоже следует транслировать. Ситуация облегчается тем, что наиболее важные положения такого рода содержатся в конституции современного Российского государства и общеприняты хотя бы на уровне риторики. Мало кто осмелится выступать против, скажем, равенства индивидов перед законом.

Отдельно можно остановиться на терминологии. Попытка нормативно определить понятия демократии или тирании может породить лишь споры об определениях. В подавляющем большинстве случаев, не будет больших разногласий относительно демократии в той или иной стране. Этого уровня взаимного понимания вполне достаточно. Ведь люди отличали тухлое мясо от съедобного даже тогда, когда ничего не знали о бактериях. Попробуем избежать и сложившейся излишне подробной градации режимов: дефектная демократия, электоральный авторитаризм, просто авторитаризм, гибридный режим и прочие суверенные демократии.

Если нашей целью является демократия, то любая из перечисленных разновидностей равно неприемлема. Зачастую такое различение служит мимикрии самих тиранов, а не тем, кто с тиранами и тиранией борется. При этом важно называть тиранию тиранией. В любом случае налицо захват и удержание власти, политические расправы, внешняя агрессия со многими тысячами жертв и небрежение элементарными потребностями населения. В свете сказанного нам незачем смягчать термины.

СТРАТЕГИЯ

Невозможно предугадать грядущие события, но можно исходить из трёх этапов, на которые мы вправе рассчитывать: (1) демонтаж тирании, (2) переходный период, (3) действие демократических учреждений/институтов.

1. ДЕМОНТАЖ ТИРАНИИ

Эволюция существующего режима к демократии, по всей видимости, невозможна.

Возможно, как это бывало в истории, обрушение режима. Причины и сроки этого могут быть самыми разными. На это работают много факторов из тех, что привели к Перестройке. Надо отдавать себе отчёт, что вклад активной оппозиции в кардинальный поворот, как и в восьмидесятые годы, вероятно, не будет решающим.

Тем не менее, некоторые дела вполне оправданы. Необходим мониторинг преступлений власти, помощь пострадавшим, просвещение людей и многое другое. Очень полезны обсуждения в интернете. Несмотря на запреты и противодействие целых фабрик троллей, обсуждения позволяют ускорить и улучшить социальные процессы.

Любые протестные действия, в частности, уличная активность, связаны сейчас с большими рисками. Поэтому степень своего участия каждый определяет сам. Вместе с тем исторический и недавний опыт показывает, что мирный массовый протест граждан очень важен.

Мы имеем дело именно с тиранией, и сторонники демократии обязаны занять внятную моральную позицию, дистанцироваться от режима.

Дистанцироваться в той же степени, в которой демократические государства отделяют себя от тираний, а рядовые обыватели от бандитов. Образцом такого отношения к враждебному государству являются поляки 1980-х годов, когда даже участие в любой телепередаче становилось подрывом репутации.

Похожие выводы можно сделать и из своего российского опыта. Например, участие оппозиции в так называемых выборах выглядит крайне сомнительно. Его, скорее, следует прямо осуждать, ибо сейчас настоящие выборы невозможно даже вообразить. Победить тиранию таким способом не удаётся, российское же население получает искажённое представление о нормальном.

Показало свою слабую эффективность партийное строительство. Это обусловлено тем очевидным фактом, что регистрация партии и даже её функционирование оказываются под внешним контролем. Партии скорее инструмент власти, нежели инструмент несогласных. Только протестные движения вне политической повестки режима могут стать значимой политической силой.

2. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Длительность этого периода оценивают обычно в один-два года. Во многом он будет определяться особенностями предыдущего этапа, демонтажа. Однако вытекающая из этого неопределённость не мешает готовиться уже сейчас. Опыт той же Польши 1980-х показывает, что возможно заранее составлять такие важные документы, как проект конституции или программа экономических реформ. Правильно, что уже сейчас готовятся материалы по люстрации и резерву молодых политиков.

В переходный период восстановление свободы для СМИ, свободы собраний и обсуждений предстоит провести в числе самых первых шагов. Должны быть немедленно отменены сословные привилегии, одиозные законы, постановления и практики последних десятилетий.

Основной задачей переходного периода является построение новых легитимных демократических учреждений. Очевидно, для осуществления этого не обойтись без Учредительного собрания и решения о судьбе института президентства.

3. ДЕЙСТВИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Этот этап должен положить начало свободной России будущего. В условиях отсутствия традиций демократии наиважнейшей задачей будет защита новых демократических учреждений от развала, который наблюдался в начале 90-х годов.

Сформированные демократические учреждения нового государства не будут застрахованы от различных, в том числе исполнительских, ошибок. Их совершенствование должно быть пошаговым и локальным, чтобы постепенно устранять именно недостатки. Только в случае сохранения демократического положения дел, строгого соблюдения процедур на протяжении нескольких первых выборных циклов могут зародиться традиции демократии, благодаря чему совершенствовать и защищать демократические учреждения будет легче.

Гарантий в таком деле, правда, всё равно не бывает, и траектория политических событий может оказаться негладкой. Поэтому важнее не отыскивать таких руководителей, которые нас осчастливят, а построить систему учреждений, которая никому не позволит много напортить.

Во внутренней сфере компактное и эффективное государство должно служить раскрепощению творческих и производительных сил, помогать слабым и устранять конкретные страданий людей. Ведь, как показывает история, абстрактные попытки осчастливить всех приводят в лучшем случае лишь к росту госаппарата.

Демократия, метод проб и исправления ошибок, останется главным методом передовых стран. Никогда за всю историю человечества самые успешные страны не жили так сытно и свободно. Остаётся надеяться, что новое демократическое Российское государство преодолеет правовое отчуждение, возникшее в период тирании, и встанет с ними в один ряд.

Константин Куортти, kasparov.ru