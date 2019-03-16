Россельхознадзор разрешил поставки с шести белорусских предприятий 1 16.03.2019, 11:47

Претензии к качеству поставляемого из Беларуси молока возникают уже давно.

Россельхознадзор с 16 марта снимает временные ограничения на поставки продукции шести белорусских предприятий.

Право поставок в Россию сухой молочной продукции вновь получили ООО «Праймилк» и ОАО «Бабушкина крынка». Ограничения сняты в соответствии с дорожной картой на 2019 год, а также с учетом устранения нарушений и гарантий белорусской стороны, сообщает ведомство.

Кроме того, с учетом устранения выявленных нарушений и гарантий ветеринарной службы Беларуси, отменяются временные ограничения на поставки в Россию сыров «Мстиславльмолока», сухой молочной продукции Быховского филиала «Бабушкиной крынки», сыров и масла «Молочной компании Новогрудские дары», продукции Ошмянского мясокомбината (за исключением запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС).

Поставки допускаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля, продукция должна быть произведена с 16 марта и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, подчеркивают в Россельхознадзоре.

Систематические претензии к качеству поставляемого из Беларуси молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают уже давно. В начале 2018 года служба намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской молочной продукции из соседней страны. Но срок введения этой меры переносился, а в марте Россельхознадзор вовсе отказался от введения ограничений. Тогда Александр Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко «стало наглым политическим инструментом».

Беларусь — крупнейший поставщик молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Беларусь завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% от всего российского импорта.