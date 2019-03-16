Пришли жировки «тунеядцев» 8 16.03.2019, 14:02

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Люди могут оказаться невыездными из страны.

Документы с повышенными суммами должны были прийти в феврале. Но власти решили подождать еще месяц. Буквально вчера всем тунеядцам должны были принести потяжелевшие жировки. Вместе с адвокатом адвокатского бюро «Коржевич, Орсик и партнеры» Вадимом Клещенком «Онлайнер» разбирался, что делать, если попал в список по ошибке, какие могут быть последствия и какие наказания.

Сколько нужно не работать, чтобы попасть в базу тунеядцев?

Совет министров определяет перечень тех, кто относится к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, путем исключения. Как такового общего срока, работа в течение которого позволяла бы считать человека занятым в экономике, нет. В отличие от предусмотренных предыдущей редакцией декрета 183 календарных дней. Сейчас срок, в течение которого неработающий гражданин не будет тунеядцем, дифференцируется для различных категорий.

— Например, те лица, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения, — объясняет Вадим Клещенок.

Полный перечень с указанием сроков предусмотрен Положением о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций.

Есть ли какие-то льготы и для кого?

Положением установлен перечень лиц, в том числе указаны категории, которые, например, не осуществляют трудовую деятельность, но при этом не относятся к тунеядцам. В частности, инвалиды, студенты и т. д.

Кого могут освободить от уплаты повышенной «коммуналки»?

— Постоянно действующая комиссия, созданная при местном исполкоме, уполномочена принимать решение о полном или частичном освобождении граждан, не занятых в экономике, в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации от уплаты коммунальных платежей в полном размере. Для этого нужны заявления от таких граждан или членов их семей, — говорит адвокат. — Согласно декрету под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Если я живу за границей, но попал(-а) в базу тунеядцев, что делать? И как часто меня будут дергать?

База обновляется один раз в квартал. Для того чтобы комиссия не включила в базу, следует обратиться в комиссию и предъявить подтверждающие документы и (или) их копии. При этом законом предусмотрено, что документы на иностранном языке нужно обязательно перевести и заверить у нотариуса.

Не работал(-а) два месяца, а затем трудоустроился(-ась), буду ли я платить повышенную «коммуналку»?

— Зависит от того, что было до этих двух месяцев. Но, как правило, нет. Сроки разнятся. Например, если до этого были сокращены или прибыли в Беларусь на ПМЖ, то есть полгода. Если получали образование на дневной форме, то срок — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения, — добавляет Вадим.

Пришла жировка, а я не тунеядец(-ка), кому звонить или писать?

— Полагаю, что для начала можно обратиться в организацию, осуществляющую расчет и начисление коммунальных платежей. В случае, если расчет производится исходя из данных о включении в базу, нужно обращаться в комиссию исполкома, — рассказывает Клещенок.

Сколько по времени будут вносить правки в базу (месяц, два или больше)?

— База обновляется один раз в квартал. Полагаю, что если произошла ошибка, то ее должны исправить немедленно. В любом случае требование об оплате, если она рассчитана ошибочно, является необоснованным и может быть оспорено, после чего должен быть произведен перерасчет, — объясняет адвокат.

Могу я не платить лишнее, если я попал(-а) в базу по ошибке?

Если вы сможете высчитать это «лишнее» и уверены, что начисления произведены ошибочно. В любом случае до исправления ошибки задолженность будет накапливаться, также будет начисляться пеня, которую потом придется оспаривать.

А если я заплачу, то потом, когда меня исключат, сделают ли мне перерасчет «коммуналки»?

Если расчет был неверным, а не в связи с тем, что исключили, так как изменился статус лица.

В квартире прописана мать, которая является собственницей, и сын, который официально не трудоустроен. Сын категорически отказывается платить по повышенным тарифам «коммуналку». Получается, что плата за него ляжет на плечи матери?

Плательщиком в данном случае выступает мать, соответственно, расчет тарифов будет производиться исходя из ее статуса, в зависимости от того, к какой категории ее отнесет комиссия исполкома.

Человек живет за границей и попал в базу тунеядцев. В квартире живут другие родственники, но они не тунеядцы. Им нужно платить за собственника по повышенным тарифам?

Сумма рассчитывается с учетом количества человек, зарегистрированных в жилом помещении. По установленным законодательством тарифам (ценам) на коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, плательщиками жилищно-коммунальных услуг, включенными в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, являются зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях.

Как будут наказывать тех, кто вот таким образом не платит? Забирать квартиру, как у других неплательщиков?

Да, ответственность за неоплату жилищно-коммунальных услуг наступает одинаковая независимо от основания возникновения задолженности (исключение — уважительные причины). Это предусмотрено Жилищным кодексом Республики Беларусь. Только речь идет не о конфискации, а о выселении нанимателей из государственного жилья, либо принудительном отчуждении собственником жилого помещения частного жилищного фонда.

Что будет, если я не буду платить по повышенным тарифам, а буду оплачивать все по стандартным?

Если плательщику приходит жировка с одной суммой, а он платит сумму меньше (не важно, как он ее рассчитывает и почему), то логично, что у него образуется задолженность. Соответственно, последствия возникновения задолженности — как и во всех иных случаях.

Могут ли тунеядцев не выпустить за границу? Какие вообще санкции есть?

Ограничение права на выезд из Республики Беларусь также имеет более общие основания. Не важно, в связи с чем возникла задолженность гражданина перед кем-либо. Но если она взыскивается в принудительном порядке, то в соответствии с законом от 20.09.2009 №49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено.

Такое же ограничение предусмотрено в качестве обеспечительной меры и на стадии судебного разбирательства, если подан иск о взыскании задолженности. Законом от 24.10.2016 №439-З «Об исполнительном производстве» предусмотрены и иные меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, например, ограничение права на управление механическими транспортными средствами, права на охоту и др.