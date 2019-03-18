Свинья не решает 10 Николай Статкевич

18.03.2019, 15:08

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Время халявы закончилось.

Лукашенко так долго держался у власти только благодаря российскому финансированию своего режима. Думал, что это вечная халява, так как взамен Кремль требовал, по его мнению, только какую-то "мелочь" - уничтожить белорусский язык, преследовать патриотов, пропагандировать русский мир в силовых структурах, отдать Москве стратегически важную газопроводную систему и телевизионное пространство.

Видимо, и свинья думает, что хозяева кормят ее просто от большой любви к парнокопытным. Пока те не решат, что сало уже достаточно жирное.

Теперь Москва решила, что ситуация созрела. Да и денег на кормление стало не хватать. Вот и потянули "гаранта независимости" на веревке к конечной интеграции. Он верещит, но куда ему деться. Сам же говорит, что без российской поддержки существование его "экономики" невозможно.

Тем более, что сразу аннексировать Беларусь не планируют, чтобы не вызвать сопротивления белорусов. Хотят частями забирать власть над страной. А "гаранту" уже обещают пост президента автономии. Несравненно лучше, чем остаться наедине с благодарным народом.

Говорить, что нашу независимость от Москвы защитит правитель существующего на ее финансировании режима могут только лишенные веры в свои силы или зависимые от этого режима люди.

Патриоты не имеют права пассивно наблюдать, пока из-за границы снова решают судьбу нашей страны. Как это делало большинство белорусов в 1918 году. За пассивность в решающие моменты истории приходится потом нести гораздо большую кровавую плату.

Сейчас тех, кто хочет независимости, подавляющее большинство. Нам нужно просто объединиться, чтобы отстранить от власти того, кто 20 лет готовил здесь измену, и твердо заявить о своей воле к независимости, к свободе. Тогда, поверьте, никто сюда не сунется, чтобы снова навязать нам постылого колхозного диктатора и продолжить политику поглощения.

Нужно быть полным безумцем, чтобы пытаться набросить имперское ярмо на независимый народ с сильной партизанской традицией и двумя тысячами километров границ, через которые придут материальная и человеческая помощь. В таких условиях, как свидетельствует мировой опыт, для подавления партизанского движения на одного партизана нужно иметь 80 оккупантов. Где они столько найдут?

Чтобы сохранить страну нам необходимо единение. Единственный возможный сейчас центр такого единения - Белорусский Национальный Конгресс. Присоединяйтесь к организациям, которые входят в нашу коалицию. Вместе защитим Родину.

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, Фейсбук

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