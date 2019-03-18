Бабич: Посол - это не «ванька-встанька», а высший представитель государства 28 18.03.2019, 15:19

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Михаил Бабич

Фото: РИА «Новости»

Посол России в Беларуси прокомментировал претензии белорусского МИД.

Об этом во время конференции в Минске, посвященной пятилетию аннексии Крыма РФ заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич, сообщает "Интерфакс".

"Возникает вопрос, а откуда такая истерика, с чего бы это вдруг? И вы знаете, один из основных моментов состоит в том, что кое-кому кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол - это такой, знаете, "ванька-встанька": сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил-проводил", - сказал Михаил Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По его словам, "эти люди или забыли, или, может быть, в силу высокого своего профессионализма никогда и не знали, что в соответствии с международными законами и национальными законодательствами посол - это высший официальный представитель своего государства".

При этом, подчеркнул Михаил Бабич, хороший посол должен быть не только дипломатом, но и политиком, и экономистом, и аналитиком, и история знает массу примеров, когда и военным.

"Если твоей стране нужно, чтобы посол на какое-то время стал бухгалтером, а когда еще это хороший бухгалтер или даже подающий надежды бухгалтер, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют, а наоборот, экономические взаимоотношения с партнером будут прозрачные, понятные не только для чиновников, но и для всех граждан тех государств, которые в этих экономических отношениях принимаю участие", продолжил российский дипломат.

В этой связи, заметил Михаил Бабич, оценка белорусского МИД - "для нас это очень высокая оценка, которая подтверждает, что с бухгалтерией мы все-таки разобрались".

Как сообщалось, 15 марта министерство иностранных дел Беларуси порекомендовало послу РФ в Минске Михаилу Бабичу вникнуть в специфику страны пребывания, проявить уважение, а не менторство.

"Не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи, и менторская линия рассуждения не сильно меняется", - говорилось в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

"На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла", - отметил Анатолий Глаз.

В свою очередь позднее Михаил Бабич заявил, что спокойно относится к критике своей работы. "Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве", - сказал М.Бабич во время рабочей поездки в Витебскую область. "Видимо, это (комментарий начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза - прим.) и есть "верх" дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор. Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет", - отметил он.

Вместе с тем посол выразил уверенность, что "эта пена сойдет". "Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов", - добавил М.Бабич. "А все остальное - вот эта болтовня - имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся", - заявил он.

Позже в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) М.Бабича спросили, связывался ли он в связи со сложившейся ситуацией с МИД Беларуси, администрацией Лукашенко.

"Нет, в этом нет никакой необходимости. Мы понимаем, чем это вызвано, понимаем, что это рядовой клерк сформулировал позицию, которая нам хорошо понятна и известна. И дополнительно что-то обсуждать нет никакого смысла, тем более, что МИД России по этому вопросу свою позицию уже тоже заявил", - отметил российский посол.