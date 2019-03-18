Демократ Бето О'Рурк установил рекорд по сбору средств на президентскую кампанию в США 18.03.2019, 18:50

Бето О'Рурк

Фото: mk.worldnewsnetwork.uk

За первый день после выдвижения политик собрал 6,1 миллиона долларов

Демократ Бето О'Рурк собрал более 6,1 миллиона долларов за первый день после объявления о своем участии в борьбе за президентскую номинацию на выборах 2020 года, сообщил в понедельник его предвыборный штаб, передает «Голос Америки».

По сумме собранных средств О'Рурк опередил более чем десяток соперников-демократов, в том числе сенатора Берни Сандерса (в 2016 году участвовавшем в борьбе за номинацию). Сандерс за первые сутки новой кампании собрал 5,9 миллиона долларов.

О'Рурк объявил о своем выдвижении в четверг в видеоролике, опубликованном в соцсетях. В числе его соперников – много законодателей с большим опытом госслужбы.

В 2018 году бывший член Палаты представителей от штата Техас предпринял безуспешную попытку сместить с поста сенатора-республиканца Теда Круза. За время предвыборной кампании он собрал 80 миллионов долларов, из них 38,1 миллиона – за один квартал. Это рекордный показатель среди всех участников борьбы за посты в Сенате и в три раза больше, чем собрал Круз.

Ранее рекорд по сумме средств, собранных за первый день кампании, принадлежал Сандерсу. К концу первой недели ему удалось собрать 10 миллионов долларов.

Для сравнения, некоторые из участвующих в гонке демократов в первый день собрали гораздо меньше средств. Так, сенатор Эми Клобушар за первые 48 часов получила миллион долларов, а губернатор штата Вашингтон Джей Инсли – более миллиона за первые три дня.

В целом демократы стремятся продемонстрировать, что не гонятся за большими деньгами в своем стремлении победить республиканца Дональда Трампа, который в этом году начал кампанию по переизбранию с 19,2 миллиарда долларов.

Предвыборный штаб О'Рурка в своем заявлении подчеркивает, что средства были собраны онлайн, без участия комитетов политического действия, корпораций и групп с особыми интересами, и что деньги поступали со всей страны.

Сенатор Элизабет Уоррен стала первым кандидатом-демократом, отказавшимся от традиционной системы финансирования предвыборных кампаний: она заявила, что не будет проводить мероприятия по сбору средств с дорогостоящими взносами за участие.

В следующем месяце все кандидаты обязаны сообщить, сколько средств им удалось собрать за первый квартал.