Экс-генсек «Хезболлы»: Если россияне уйдут, через 10 дней сирийская оппозиция возьмет вверх над Асадом 3 19.03.2019, 13:17

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Диктаторский режим в Сирии держится «на штыках» РФ.

Отец-основатель и первый генеральный секретарь ливанской "Хезболлы" шейх Субхи аль-Туфайли считает, что именно вмешательство России в сирийский конфликт помогло режиму Башара Асада.

Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

"Когда Россия начала боевые действия в Сирии, режим был на последнем издыхании. Режим Асада погибал, несмотря на поддержку со стороны Ирана. Вмешавшись, Россия спасла и режим, и Иран. Если россияне сейчас уйдут — через 10 дней сирийская оппозиция возьмет вверх над Асадом и захватит всю страну", - сказал он.

Официально Россия начала вооруженную кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года, заявив в качестве ее цели борьбу с террористами.

Президент России Путин тогда заявлял, что российское участие в конфликте ограничится ударами с воздуха в помощь войскам сирийского президента Башара Асада. Впоследствии стало известно о присутствии в Сирии российской военной полиции, военных инструкторов и специалистов. Кроме того, как утверждается, в боях в Сирии участвовали и бойцы так называемых частных военных компаний, что российские власти не признают.

Российское участие в войне в Сирии не ограничивалось только боевыми действиями против террористической группировки "Исламское государство". Российские самолёты бомбили и цели в Алеппо, Идлибе, Восточной Гуте и на юге страны, где войскам Асада противостояли различные оппозиционные группировки. Правозащитники и местные жители обвиняли Россию в гибели мирных жителей при этих бомбардировках.