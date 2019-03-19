Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 75 19.03.2019, 16:09

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Нурсултан Назарбаев

Правитель Казахстана выступил со специальным обращением к народу.

Правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации, сообщает "Интерфакс".

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - сказал Назарбаев.

Временно исолняющим обязанности назначен спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он бы "переизбран" на пятый президентский срок на досрочных выборах.

В этом году Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет.

Как пишет "Медуза", cам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.

В прошлом году Совет безопасности был неожиданно трансформирован из малоизвестного консультативного органа в конституционный. Совет обладает правом накладывать вето на назначения и увольнять ключевых правительственных чиновников на центральном и региональном уровнях.

Также Назарбаев останется во главе партии "Нур Отан".