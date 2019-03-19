Россия может покинуть Совет Европы 8 19.03.2019, 17:23

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Активисты предупреждают, что такой шаг может привести к последствиям для российского гражданского общества и прав человека.

Москва может в ближайшее время покинуть Совет Европы, что, по мнению активистов, может лишить россиян последней надежды на правосудие и свести на нет усилия по интеграции страны в международные правозащитные структуры, передает «Голос Америки».

Россия находилась под юрисдикцией Европейского суда по правам человека более 20 лет, став крупнейшим поставщиком дел для этого органа, который находится под контролем главной правозащитной организации континента.

Но после аннексии Крыма в 2014 году отношения между Москвой и Советом Европы достигли кризисной точки, и Россия может выйти из этого правозащитного органа, или ее участие может быть приостановлено, предупреждают активисты и наблюдатели.

«Путин определенно считает членство в Совете Европы элементом принадлежности к цивилизованному миру, и выход из него всегда считался нежелательным сценарием, – говорит глава парижской аналитической компании R.Politik Татьяна Становая. – Но, возможно, другого выхода в сложившихся обстоятельствах нет».

Уход России или «Рукзит», как назвал его генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, будет иметь далеко идущие последствия.

Активисты предупреждают о возможном усилении давления на гражданское общество, ухудшении положения заключенных, новой волне эмиграции и возможном восстановлении смертной казни.

«Рукзит» может ослабить и сам совет и создать новые линии разлома в Европе.

После российской аннексии украинского Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса и других прав.

В ответ Россия приостановила выплату ежегодного взноса в размере 33 миллионов евро в Совет Европы, что составляет около 7 процентов его бюджета, и отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.

В результате более половины судей ЕСПЧ, которые избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны, а также нынешний комиссар по правам человека, были избраны без участия России.

После неуплаты взносов в течение двух лет, то есть с июня этого года, участие России в Совете Европы может быть приостановлено.

Что более важно, Москва, вероятно, не сможет принять участие в июньских выборах нового генерального секретаря организации. Россия предупредила, что в этом случае она может уйти.

Заместитель председателя Государственной думы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Москва примет участие в выборах, только если ее права будут полностью восстановлены, и если ПАСЕ согласится исключить возможность введения санкций против национальных делегаций.

Толстой заявил AFP, что если этого не произойдет, российская делегация не будет принимать участия в выборах. По его словам, это ставит под вопрос необходимость участия России в работе этой организации.

Главный оппозиционный политик России Алексей Навальный, который подал в ЕСПЧ множество жалоб от своего имени и от имени других, допускает, что Москва может блефовать.

Навальный заявил AFP, что Кремль наслаждается тем фактом, что российскую делегацию лишили права голоса. По мнению оппозиционера, Кремль использует напряженность в отношениях с Европой для укрепления своих позиций внутри страны.

Навальный говорит, что хотя российскому правительству не нравятся многие решения ЕСПЧ, власти не хотят выходить из Совета Европы, а Совет Европы на самом деле не хочет исключать Россию. Он допускает, что организация может изменить правила, чтобы сохранить Москву в своем составе.