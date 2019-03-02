Facebook и Instagram судятся с компаниями из Китая 2.03.2019, 8:08

Руководство соцсетей настаивает на том, что их торговые марки и бренды использовались нелегально.

Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США против трех человек и четырех компаний из Китая за содействие продаже поддельных аккаунтов, лайков и подписчиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что незаконная деятельность осуществлялась и через другие веб-сайты, среди которых Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

"Подавая иск, мы надеемся подтвердить, что такого рода мошеннические действия недопустимы, и мы будем действовать решительно, чтобы защитить честность нашей платформы", − говорится в заявлении.

В иске содержится особая просьба к суду запретить этим лицам и организациям создавать и продвигать поддельные аккаунты, лайки и подписчиков в Facebook и Instagram, а также нарушать торговые марки компаний и использовать фирменные доменные имена Facebook для управления своими веб-сайтами.

Напомним, 28 января Минюст США обвинил китайскую компанию Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве.