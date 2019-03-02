Российский правозащитник Виктор Корб сбежал в Украину 1 2.03.2019, 9:03

Виктор Корб

В Киеве российский оппозиционер намерен оформить вид на жительство.

Обвиненяемый в "призывах к терроризму" житель Омска Виктор Корб покинул Россию и переехал в Украину.

Как передает Радио Свобода, об этом он сам сообщил 1 марта

По словам Корба, в России он преследуется по делу о публичных призывах к осуществлению "террористической деятельности". Сейчас он пребывае в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию составляет для него опасность. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018. Его обвинили в пропаганде терроризма через публикацию последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму.

Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". В квартире правозащитника состоялся десятичасовой обыск. У Корба и у его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.