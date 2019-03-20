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В Октябрьском задержали блогера Андрея Паука

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  • 20.03.2019, 12:33
  • 1,757
Андрей Паук

Милиция заявила, что с компьютера блогера якобы поступило сообщение о минировании.

Чтобы попасть в квартиру известного видеоблогера Андрей Паук в Октябрьском (Гомельская область), следователи заявили, что с его домашнего компьютера якобы поступило сообщение о минировании здания райисполкома.

Об этом пресс-службе ОО "БАЖ" сообщила жена блогера Ольга Паук.

— Андрей позвонил и попросил забрать дочку, так его задерживают представители Следственного комитета по подозрению в якобы заведомо ложном сообщении о минировании. Я уверена, что никакого сообщения не было, а все сделано для того, чтобы провести обыск в нашей квартире, — рассказала Ольга.

Сейчас Андрей Паук задержан якобы для допроса, а силовики сообщили, что скоро вернутся в квартиру блогера с санкцией на обыск.

Андрей Паук — известный белорусский видеоблогер и член ОО "Белорусская ассоциация журналистов".


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