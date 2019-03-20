Что означают результаты муниципальных выборов в Литве? 20.03.2019, 16:13

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Мариуш Антонович

Фото: Joanna Bożerodska

В Вильнюсе и Вильнюсском районе имели место ряд неожиданностей.

В Литве закончились выборы в городские советы и на должности мэров городов. Коротко о их результатах в Вильнюсе и Вильнюсском и Шальчининкайском районах сайту Сharter97.org рассказал литовский политолог Мариуш Антонович.

- О чем свидетельствуют результаты выборов в Вильнюсе и Вильнюсском и Шальчининкайском районах? Были какие-то неожиданности?

- По большему счету кардинальных изменений не видно. Люди или не хотят, или уже не видят возможности того, что изменения получится инициировать. В Вильнюсе избиратели проголосовали за старую команду, мэром города стал Ремигиюс Шимашюс. В Вильнюсском и Шальчининкайском районах снова победила Избирательная Акция Поляков Литвы - Союз христианских семей.

Если мы говорим о неожиданностях, то следует отметить: во-первых, в городской совет Вильнюса не попали социал-демократы, во-вторых, Избирательная Акция Поляков Литвы - Союз христианских семей потеряла 4 места в городском совете.

- А какие неожиданности на выборах имели место в контексте всей страны?

- Например, в Клайпеде выборы выиграл бывший либерал Витаутас Грубляускас, вполне можно предположить, что две либеральные силы в Вильнюсе и Клайпеде попробуют создать коалицию и попытаться пройти в Cейм на парламентских выборах 2020 года. Думаю, что в таком случае можно утверждать, что у них серьезные шансы на то, чтобы перешагнуть через избирательный порог.

- Как можно прокомментировать избирательную кампанию на пост главы Вильнюса?

- Хотелось бы отметить, что исключительно интенсивная и креативная кампания, которую вел бывший, многократный мэр столицы Литвы Артурас Зуокаc закончилась его поражением. Скорее всего это свидетельствует о том, что карьера этого политика закончилась.

- Что по твоему мнению следует ожидать от новых властей столицы?

- Можно предположить, что Ремигиюс Шимашюс будет поддерживать строительство национального стадиона в Шешкине (микрорайон Вильнюса – ред.), чем и попытается воспользоваться чтобы победить на выборах 2023 года.

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