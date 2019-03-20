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В ООН рассказали, в какой стране живут самые счастливые люди

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  • 20.03.2019, 17:51
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При составлении рейтинга учитывался целый ряд факторов и показателей.

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития представило свой ежегодный доклад World Happiness Report — рейтинг самых счастливых стран мира, пишет The Village.

США оказались на 19-м месте перечня, Беларусь — на 81-м, Украина — на 133-м. 

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни. Также исследователи использовали данные опросов жителей разных стран об уровне их социальной поддержки, свободе принятия решений и восприятии коррупции.


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