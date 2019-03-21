На Анжелику Борис хотят завести дело за организацию ярмарки в Гродно 21.03.2019, 14:50

Анжелика Борис

Фото: polskieradio.pl

Глава Союза поляков Беларуси заявила, что власти оказывают давление на польское меньшинство в стране.

Сегодня председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была допрошена сотрудниками милиции в связи с административным делом против нее за организацию "незаконного массового мероприятия" "Grodzieński Kaziuki", ежегодно организуемого Союзом поляков, пишет znadniemna.pl.

В этом году в празднике мастеров в честь Святого Казимира принимал участие генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксенжек и сотни активистов Союза поляков со всей Беларуси.

В доказательство того, что Анжелика Борис организовала ярмарку, сотрудники милиции показали ей отчет о мероприятии, который был опубликован на портале Znadniemna.pl.

Во время допроса Анжелика Борис не отрицала, что она является председателем Союза поляков Беларуси, который не признается белорусским правительством.

В интервью она рассказала, что допрашивавшие ее сотрудники милиции были одеты в гражданское и настаивали на том, чтобы допрос проходил за пределами отделения милиции, в котором они якобы работают.

Также милиция не огласила право на присутствие адвоката во время допроса.

Очередной допрос стал четвертым для Анжелики Борис за этот месяц. Около недели назад в качестве представителя компании "Klerigatа" она присутствовала на допросе методистов-консультантов из Польши, которые были направлены в Гродно Центром развития польского образования за рубежом при Министерстве образовании Республики Польша.

Методологам-консультантам, которые находятся в Гродно на добровольных началах, белорусская милиция пыталась выдвинуть обвинения в нелегальной работе на территории Беларуси.

Анжелика Борис считает, что административное дело против нее за незаконную организацию "Grodzieńskih Kaziuków" и давление, оказываемое на польских волонтеров, являются элементами согласованных действий властей против польского меньшинства и организаций, представляющих Союз поляков Беларуси.

Последний раз за организацию незаконного культурного мероприятия Анжелика Борис преследовалась в 2008 году, когда ее обвинили в организации в Гродно концерта легендарной польской группы "Lombard", которая пела для гродненских поляков 2 мая 2008 года по случаю Дня Полонии и поляков за рубежом. За организацию концерта "Lombard" Анжелика Борис была оштрафована на $700 долларов США.