В Гомеле «заминировали» здание управления по труду, занятости и соцзащите 21.03.2019, 15:12

Взрывное устройство не обнаружено.

Следственный комитет возбудил дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

По сообщению областного УСК, на месте происшествия работали экстренные службы и следственно-оперативная группа.

Из здания проводилась эвакуация работников и посетителей. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 провела обследование помещений.

Взрывное устройство не обнаружено. Причастное к преступлению лицо пока не установили, сообщают Naviny.by.

СК возбудил аналогичное уголовное дело 20 марта — по факту ложного сообщения о «минировании» здания Октябрьского райисполкома. В связи с этим был задержан блогер из городского поселка Октябрьский Андрей Паук, создатель популярного в соцсетях сообщества «Рудабельская паказуха». Вечером его освободили.