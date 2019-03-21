Мы будем жить в свободной европейской Беларуси 13 21.03.2019, 19:15

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Фото: charter97.org

В Минске вручили Национальную премию «Хартии'97» за защиту прав человека.

Лауреатами Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2018 год стали брестские блогеры и лидеры протестов против строительства аккумуляторного завода Александр Кабанов и Сергей Петрухин, мать погибшего солдата Александра Коржича Светлана Коржич, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков и видеоблогер Степан Светлов, известный как NEXTA.

Премия «Хартии-97» вручалась в 20 раз.

Открывая церемонию, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель поздравил собравшихся с наступающим Днем Воли:

- Через несколько дней мы будем говорить о героях, которые в тяжелейших условиях 101 лет назад восстановили независимость страны, а сегодня награждаем героев, которые борются за свободу, за свои права, защищают честь нации в наше время. Уверен, что потомки будут вспоминать этих мужественных и самоотверженных людей так же, как мы вспоминаем наших знаменитых предшественников.

Сегодня мы вручаем Национальную премию сайта «Хартия-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича. До 2010 года эта церемония проходила в Минске. Впоследствии, из-за преследований со стороны властей, редакция сайта была вынуждена переехать в Варшаву. Последние годы награду вручали именно там. Сегодня ситуация сложилась так, что части лауреатов премии запрещен выезд из Беларуси. В то же время главный редактор «Хартии'97» Наталья Радина и часть сотрудников не имеют возможности вернуться в страну из-за угрозы ареста.

Поэтому мы, общественные активисты, бывшие лауреаты, откликнулись на просьбу редакции сайта и помогли в организации и проведении сегодняшнего мероприятия. Отдельное спасибо профсоюза РЭП и его лидеру Геннадию Федыничу за возможность встретиться здесь, в этом помещении.

Леонид Кулаков, Анна Бодзяко, Сергей Петрухин и Александр Кабанов

Премию брестским блогерам Александру Кабанову и Сергею Петрухину вручила режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик.

- Для меня большая честь представить здесь самых мужественных, честных, смелых мужчин 2018 года. Очень приятно, что в Беларуси не угас дух свободы, который поддерживают такие люди - образованные, интересные, интеллигентные. Александр Кабанов и Сергей Петрухин - звезды, которые загорелись на нашем небосклоне не так давно. Ну уже сегодня они - лидеры протестов, которые проходят в Бресте.

Могу только гордиться, что у нас есть такие защитники и желаю им творческого успеха. Думаю, что именно благодаря таким людям, как Александр Кабанов и Сергей Петрухин, как тысячам других белорусов, которые борются против несправедливости, мы уже очень скоро, возможно, даже в ближайшие годы сможем победит диктатуру и начать строить нашу свободную европейскую Беларусь, - сказала Ольга Николайчик.

Александр Кабанов (слева), Ольга Николайчик и Сергей Петрухин

Получая премию, Александр Кабанов сказал:

- В своей прошлой жизни я был обычным человеком, не особо обращал внимания на события, которые происходят вокруг. Потом я открыл для себя сайт Charter97.org. И со мной произошло тоже самое, что и со многими другими его читателями. Я читал «Хартию» и постепенно понимал, что не один я замечаю, что с нашей страной что-то не так. Я читал про людей, некоторые из которых сейчас находятся здесь, про события, о которых нельзя было узнать из официальных СМИ. И, конечно, тогда, много лет назад, я даже не мог подозревать, что, благодаря этому, я стану активным участником общественной жизни и что когда-то сайт «Хартия-97» наградит меня за это своей премией.

Это очень важная награда и для меня, и для всех людей, которые борются и подвергаются репрессиям. Очень приятно, что нашу работу оценивают и наше демократическое сообщество и самый популярный независимый сайт.

Сергей Петрухин поблагодарил редакцию сайта «Хартия-97» за вручение премии:

- Очень приятно, что мы получили эту премию, что нашу работу отметили таким образом. Всегда радует, когда твое творчество, твою деятельность замечают и оценивают. Это вдохновляет и придает сил. Огромное спасибо сайту Charter97.org и за его работу, и за это награду. Мы продолжим борьбу за перемены и будем вести ее, пока наша страна не станет нормальной.

Фото: «Радыё Свабода»

Светлана Коржич не смогла приехать в Минск, так ее не отпустили с работы. Награду получила близкий друг семьи Коржичей Анна Бодзяко, которая в ближайшее время передаст ее лауреату. Вручая премию, журналистка Ирина Халип сказала:

- Существует общепринятое мнение, что самое страшное для матери - пережить своего ребенка. Но не менее страшно, когда мать не может отдаться своей скорби, не может спокойно сидеть и оплакивать свое дитя, а вынуждена вместо этого вести битву с мощной государственной машиной для того, чтобы добиться справедливости, для того, чтобы задать вопросы и получить на них ответы, для того, чтобы виновные в убийстве не ушли от ответственности.

Мужество Светланы Коржич не имеет пределов. Я с сочувствием и с глубочайшим уважением следила за этим делом и искренне восхищаюсь ею. Мне кажется, именно благодаря таким людям, как она, многие легкомысленные белорусы, которые искренне считают, что живут в стабильной стране, поймут, наконец, что сегодняшняя белорусская армия - это не анекдотическое место, где рассказывают байки о прапорщиках и к приезду генералов красят траву, а страшное, кошмарное, гестаповское место, от которого которого нужно спасать своих детей. Надеюсь, очень многие матери задумаются о том, чтобы не отдавать своих сыновей в теперешнюю армию. Безусловно, в этом будет заслуга Светланы Коржич.

У меня растет сын, и мне страшно думать о том, что спустя несколько лет у него наступит призывной возраст. Надеюсь, что благодаря Светлане Коржич, станет понятно, что призывники - это более незащищенная часть белорусов, чем, например, активисты оппозиции. Жизнь солдата, которая, как мы знаем, благодаря Светлане Коржич, стоит 15 рублей в сутки, не находится в фокусе общественности. И только мы сами можем защитить наших белорусских солдат, которых убивают без войны.

Ирина Халип

Анна Бодзяко пообещала в ближайшее время вручить премию Светлане Коржич и передала от нее слова благодарности:

- Светлана очень сожалеет о том, что не смогла быть сейчас вместе с нами. Она очень хотела приехать в Минск. Она просила передать, что сейчас для нее очень важна поддержка гражданского общества, поддержка «Хартии-97». Светлана продолжает бороться за то, чтобы добиться правды о судьбе сына. Мы знаем, что то, что произошло с Сашей Коржичем, продолжает происходить в белорусской армии. И я хочу сказать, что Светлана борется не только за справедливость для своего сына, но и за то, чтобы победить систему насилия и коррупции, которая сложилась в белорусской армии. Еще раз хочу передать редакции «Хартии-97», всем собравшимся ее слова благодарности за эту награду.

Награду Леониду Кулакову вручил один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Геннадий Федынич

- Я сам был лауреатом премии «Хартии» в 2012 году вместе со Станиславом Шушкевичем и Натальей, женой Алеся Беляцкого, который в то время был за решеткой и не мог присутствовать на церемонии награждения. Хочу сказать несколько слов о Леониде Кулакове. Эта награда обязывает ко многому, это не просто бумага в красивой рамке. Она свидетельствует о том, что вы имеете высокую честь называться настоящим гражданином Республики Беларусь. В нашей стране живет много населения, но пока не так много граждан. Граждане - те, кто готов защищать независимость - не ту, о которой иногда вспоминают власти, а настоящую.

Настоящая независимость - это, в первую очередь, права человека. Это власть, которую уважают люди, потому что они ее выбрали. Это демократические европейские принципы. Просто так права никто не дает, за них нужно бороться - так, как это делает Леонид. Спасибо тебе за твое мужестов, за твою убежденность, за твое участие в деятельности профсоюзов и «Европейской Беларуси». Спасибо тебе за Куропаты.

Очень важно, чтобы в стране знали, что ты делаешь, знали о твоей борьбе, о твоих поступках. Чтобы в Беларуси были сотни, тысячи Кулаковых. И тогда, я верю, победа будет за нами! - сказал Геннадий Федынич.

Леонид Кулаков

Фото: «Радыё Свабода»

Леонид Кулаков призвал собравшихся к солидарности с независимыми журналистами и с сайтом Charter97.org:

- Я очень признателен «Хартии-97» и, в первую очередь, главному редактору сайта Наталье Радиной и за эту награду, и, конечно, в первую очередь, за ту огромную работу, которую они делают, за то, что защищают нашу независимость и свободу, рассказывая белорусам о том, что происходит в стране. Всем своим друзьям я всегда говорю о «Хартии-97», о других независимых СМИ, которые пишут правду о нашей жизни. Сейчас, когда сайт находится в сложной ситуации, ему как никогда нужна наша солидарность и поддержка.

Получении этой награды стало неожиданностью для меня, ведь я просто делал и продолжаю делать то, что должен, что могу. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к своим соотечественникам, ко всем белорусам. Наше будущее зависит только от нас. Читайте «Хартию», узнавайте правду о том, что происходит в Беларуси. Учитесь защищать свои права. И тогда совсем скоро мы будем жить в совершенно другой стране.

Национальная премия за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича еще одному лауреату - блогеру Степану Светлову - будет вручена в Варшаве в ближайшее время.

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