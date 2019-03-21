В Гомеле студент-иностранец напал на девушку с ножом 21.03.2019, 22:10

Нападавший трижды ударил ее ножом в шею.

Студент-иностранец трижды ударил ножом в шею 24-летнюю гомельчанку. Пострадавшая находится в реанимации, информирует сайт gomel.today.

Происшествие случилось вечером в среду в Железнодорожном районе Гомеля. На девушку напал студент 2-го курса госуниверситета имени Скорины. Он — гражданин Таджикистана. Парня задержали, возбуждено уголовное дело. Информации о мотивах поступка иностранца пока нет.