закрыть
21 марта 2019, четверг, 22:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Гомеле студент-иностранец напал на девушку с ножом

  • 21.03.2019, 22:10

Нападавший трижды ударил ее ножом в шею.

Студент-иностранец трижды ударил ножом в шею 24-летнюю гомельчанку. Пострадавшая находится в реанимации, информирует сайт gomel.today.

Происшествие случилось вечером в среду в Железнодорожном районе Гомеля. На девушку напал студент 2-го курса госуниверситета имени Скорины. Он — гражданин Таджикистана. Парня задержали, возбуждено уголовное дело. Информации о мотивах поступка иностранца пока нет.


популярное за неделю

Мнение

Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников
Застряли
Застряли Лилия Шевцова
Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич