В Минске открылся первый магазин бренда New Yorker 9 22.03.2019, 8:29

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Магазин появился в торговом центре Green City в Каменной Горке.

Вчера в Минске состоялось техническое открытие New Yorker. Первый магазин известного бренда появился в торговом центре Green City в Каменной Горке, сообщает tut.by.

Хоть официальное открытие первого магазина сети было запланировано на субботу, 23 марта, техническое открытие без торжеств прошло 21 марта. Несмотря на это, сюда пришло довольно много первых покупателей.

New Yorker известен как бренд немецкой одежды для молодежи. Как и в магазинах других модных брендов, тут можно одеться с ног до головы. Например, тут продают майки от 7,99 рубля, джинсы от 49,99, комбинезоны по 64,99, наборы носков по 9,99 рубля.

New Yorker в Минске запускает по франшизе группа компаний «РАПА».

Сейл-менеджер головного офиса компании New Yorker Людмила Шульц курирует запуск магазинов в Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджане. Она рассказывает, что попытки выйти на белорусский рынок были еще в 2011 году.

— Выход на рынок в этом году был обязательным, мы нашли достойного партнера — группу компаний «РАПА». Мы видим, что развитие рынка в Минске и вообще по Беларуси — в тенденции New Yorker.

Главное условие для магазинов New Yorker — большие площади, более тысячи «квадратов».

В Минске на этот год запланировали открытие как минимум трех магазинов — в Green City, Dana Mall, еще одну точку пока не раскрывают.

— Мы хотим охватить все важные торговые центры, где есть поток посетителей и наши клиенты. Следующая ступенька — регионы, — говорит Шульц.

Развитие в регионах зависит от площадей в торговых центрах. Если найдутся подходящие, то третий магазин может открыться и там.

В первом New Yorker продают недорогую одежду. Цены такие же, как во всей Европе, они не будут отличаться от стоимости таких же вещей, например, в Германии.

Через неделю, 30 марта, второй магазин New Yorker откроется в торговом центре Dana Mall.