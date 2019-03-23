Выборы в Украине: рейтинг кандидатов в президенты 1 23.03.2019, 20:05

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Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Лидером президентского рейтинга является основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, результаты которого опубликованы 22 марта.

В выборах готовы точно готовы участвовать 58,9% опрошенных.

Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании, результаты распределились так:

- за Зеленского готовы проголосовать 20,5%;

- за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17,3%;

- за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 12,1%;

- за внефракционного нардепа, основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 8,4%;

- за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,7%;

- за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%;

- за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины, генерал-полковника Игоря Смешко – 4,3%;

Опрос проводился с 9 по 18 марта методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Было опрошено 1800 совершеннолетних респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.