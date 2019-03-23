Выборы в Украине: рейтинг кандидатов в президенты

Выборы в Украине: рейтинг кандидатов в президенты1
- 23.03.2019, 20:05
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Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.
Лидером президентского рейтинга является основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, результаты которого опубликованы 22 марта.
В выборах готовы точно готовы участвовать 58,9% опрошенных.
Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании, результаты распределились так:
- за Зеленского готовы проголосовать 20,5%;
- за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17,3%;
- за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 12,1%;
- за внефракционного нардепа, основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 8,4%;
- за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,7%;
- за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%;
- за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины, генерал-полковника Игоря Смешко – 4,3%;
Опрос проводился с 9 по 18 марта методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Было опрошено 1800 совершеннолетних респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.