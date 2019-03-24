В Китае найдены тысячи неизвестных науке окаменелостей 24.03.2019, 21:45

Окаменелости прекрасно сохранились.

В Китае обнаружены тысячи древних окаменелостей, возраст которых, по словам ученых, составляет примерно 518 млн лет. Более половины видов не были известны науке.

Ученые признаются, что потрясены этой беспрецедентной находкой. Палеонтологи называют ее одной из важнейших за последнее столетие, передает русская служба BBC.

Находка считается уникальной еще и потому, что мягкие ткани обнаруженных доисторических организмов, включая кожу, глаза и внутренние органы, прекрасно сохранились.

Окаменелости, в совокупности известные как биота Цинцзян, были найдены в китайской провинции Хубэй.

(Биота - это совокупность видов живых организмов, объединенных общей областью распространения в те или иные геологические эпохи - прим. Би-би-си).

Фото: Ao Sun

В общей сложности было обнаружено более 20 тыс. окаменелостей. Исследователи проанализировали 4351 образец, среди которых черви, медузы, актинии и водоросли.

По словам палеонтологов, более половины обнаруженных видов ранее не были известны науке.

Они станут важным источником в изучении ранних этапов происхождения живых организмов, сообщил в интервью научный сотрудник китайского северо-западного университета Чжан Синлян.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Наука".

Фото: Robert Gaines

Главная уникальность находки заключается в том, что большая часть обнаруженных организмов - мягкотелые, например, медузы и черви. Вероятность их превращения в окаменелость ничтожна, рассказал геолог Роберт Гейнс, принимавший участие в исследовании.

Значительная часть окаменелостей, которые обычно находят ученые, - это останки твердотелых организмов, потому что твердая материя, например, кости, с большей долей вероятности не сгниет и разложится.

Организмы из биоты Цинзян, скорее всего, оказались быстро погребены под слоем грязи в результате шторма. Этим можно объяснить то, что их окаменелости так хорошо сохранились, считает Чжан Синлян.

Фото: Science Mag/North Western University

Фото: Robert Gaines

Особый ажиотаж в научном мире вызвали окаменелости медуз и актиний. По словам Роберта Гейнса, ничего подобного он раньше не видел. "Поражает их большое количество и многообразие форм ", - сказал он.

Палеонтолог Аллисон Дейли, не принимавшая непосредственного участия в этом исследовании, рассказала, что это одна из самых важных находок за последние 100 лет.

"Я была потрясена. Будучи палеонтологом, я даже представить не могла, что стану свидетелем открытия такого удивительного места. Впервые мы видим сохранившихся медуз. Если вы представите медузу, она будет мягкая, хрупкая, но в этом месте они сохранились невероятно хорошо", - сказала она.

Художник изобразил свое видение той эпохи

Фото: Dongjing Fu

Сейчас ученые документируют оставшиеся окаменелости и проводят новые раскопки в этом районе, чтобы выяснить, что из себя представляла древняя экосистема и как происходил процесс окаменения.

Чжан Синлян сказал, что ему не терпится начать изучать новые виды организмов. "Я всегда испытываю приятное волнение, когда мы находим что-то новое", - отметил он.

Ученые намерены продолжать свои исследования в этом районе

Фото: Robert Gaines

Окаменелости относятся к кембрийскому периоду, который начался 541 млн лет назад. В тот период жизнь на Земле стала значительно более разнообразной.

Роберт Гейнс надеется, что выводы исследования будут интересны всем, кто не равнодушен к науке.

"Мы принимаем как само собой разумеющееся разнообразие современной живой природы, хотя все указывает на резкий рост вымирания видов. При этом происхождение многих животных связано с одним единственным эпизодом в истории жизни - Кембрийским взрывом. Ничего подобного не было ни до, ни после", - сказал он.