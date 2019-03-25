СМИ: В Минске задержали жену Лявона Вольского 6 25.03.2019, 19:48

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Лявон Вольский

Фото: tut.by

В центре столицы задержали четырех белорусских музыкантов.

В центре Минска, на улице Комсомольской, в честь Дня Воли четыре белорусских музыканта — Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян и Игорь Ворошкевич — планировали играть «музыкальный джем», но были задержаны.

Концерт был назначен на 18.30. Еще до начала мероприятия к музыкантам подошел начальник милиции и предупредил, что, если они начнут играть, это сочтут массовым мероприятием, передает tut.by.

— Я вас предупреждаю, если начнете играть, вы нарушите статью 10 закона о массовых мероприятиях и на вас будет составлен протокол, — сказал милиционер, назвав Лявона Вольского организатором «массового мероприятия».

Пока музыканты решали, что делать, приехал микроавтобус с сотрудниками милиции. К музыкантам подошел замначальника Центрального РУВД и попросил проследовать с ним для установления личностей. Кроме четырех музыкантов, по словам очевидцев, задержана и жена Вольского.

Возле места планируемого концерта осталось несколько десятков человек.

Присутствующие спели «Тры чарапахi», а затем и другие песни NRM. Их на камеру снимал представитель Центрального РУВД Дмитрий Шантыр.

К присутствующим подошел сотрудник милиции с мегафоном и объявил, что мероприятие запрещено и к присутствующим может быть применена сила и спецсредства.

— Не вынуждайте сотрудников милиции применять силу, — сказал он.

В 19.05 пересечение улицы Интернациональной и Комсомольской перекрыли автозаками. К 19.20 все присутствующие разошлись, на Комсомольской остались лишь журналисты и сотрудники милиции в штатском.

Напомним, 23 марта День Воли праздничным концертом отметили в Гродно, 24 марта — в Минске.

Параллельно в центре города проходит несанкционированное шествие: политики и активисты собрались, чтобы пройти от Октябрьской площади до дома на улице Володарского, 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР.