Что говорят в родной деревне солдата, который ушел из части в Печах 20 26.03.2019, 12:15

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Александр Невмержицкий

Фото из телеграмм-канала NEXTA

Никто не знает, где 18-летний парень.

Седьмой день ищут солдата-срочника Александра Невмержицкого, который служит в воинской части в Печах под Борисовом, пишет tut.by. Парню 18 лет. По словам его односельчан, до призыва работал бетонщиком и не горел желанием служить в армии, но его призвали. Нареканий по службе у него не было. На 23 февраля и 8 марта он даже побывал в увольнительной на родине в Лельчицком районе. С тех пор родные его не видели.

— Никто не знает, где Саша, — ни мы, ни родители, — говорят бывшие одноклассники солдата. — Сам по себе он спокойный, общительный, не вспыльчивый. На него это не похоже: просто взять и сбежать куда-то. Он не хотел служить, но пришлось.

— Нормально служил, не жаловался, — дополняет соседка. — Родители к нему на присягу ездили.

Родители Саши работают в лесничестве, у парня есть младшая сестра, которая ходит в школу. Родители и бабушка пока отказываются говорить с журналистами.

— Родители ходят на работу, как роботы, — нервы, — рассказала коллега родителей. — Телефон у Саши отключен. Уже опросили и его друзей, и девушку, и мать, и отца. Никто не знает, что случилось.

В Минобороны сообщили, что Александр Невмержицкий положительно характеризовался по службе, взысканий у него не было. Пресс-секретарь ведомства Владимир Макаров сказал, что ему неизвестно о фактах неуставных взаимоотношений (дедовщины), которые могли бы стать причиной исчезновения солдата. На территории воинской части Невмержицкого нет, отмечают в Минобороны. И поясняют, что видеонаблюдение есть в казармах, но не по всей территории части. При желании солдат мог самостоятельно выйти.

По факту самовольного оставления части возбуждено уголовное дело (ст. 445 УК, наказание — арест). В последние годы солдаты уходили из части в единичных случаях, в 2018-м был всего один такой эпизод. Так что произошедшее с Неврмержицким, конечно, ЧП.

Командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган сообщил, что их пока не подключали к поискам Александра. Обратиться к ним за помощью могут либо правоохранительные органы, либо родственники пропавшего человека. Пока ни те, ни другие на «Ангел» не выходили. Известно, что к поиску Саши подключились правоохранительные органы, ведется следствие.