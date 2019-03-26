Лукашенко сравнил коровники под Шкловом с Освенцимом 26.03.2019, 13:47

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Иллюстрационное фото

Диктатор отметился оскорбительным сравнением.

26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское», сообщает пресс-служба Лукашенко.

Побывав в нескольких коровниках, Александр Лукашенко удивился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО „Купаловское“. — прим.), я вас вообще не понимаю», — возмутился он.

«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — сказал Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески».

Освенцимом (от названия польского города) называют комплекс немецких лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, где во время Второй мировой войны убили и замучили более миллиона человек. Большинство - за то, что были евреями по происхождению.

Напомним, что Лукашенко не первый раз отличается сравнениями и заявлениями, которые можно расценивать как уничижающие память и оскорбляющие представителей других национальностей.