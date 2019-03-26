Лукашенко уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского 28 26.03.2019, 14:38

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Понижены в должностях целый ряд чиновников.

Во время визита в агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко поручил снять всех виновных в «необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское», сообщает БелТА.

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и других, здесь еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, — сказал глава государства. — Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор».

На месте были понижены в должностях:

Председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов стал руководителем агрохолдинга «Купаловское».

Помощник Лукашенко по Могилевской области Геннадий Лавренков будет исполнять обязанности председателя Шкловского райисполкома.

Наконец, исполнять обязанности председателя Могилевского облисполкома пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский отправлен в отставку.