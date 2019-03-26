День Воли-2019: власти выставили себя курам на смех 5 26.03.2019, 14:49

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Они хоть сами поняли, что натворили?

О массовых задержаниях в Минске в День Воли в «Фейсбуке» написала минчанка Татьяна Власенко:

«Сегодняшний День Воли запомнится надолго. Задержали рок-музыкантов Змитра Войтюшкевича, Лявона Вольского, Павла Аракеляна, Игоря Ворошкевича. Дно милицейской позора пробито и так давно. Но тут – просто «пестня». Они хоть сами поняли, что натворили? Какая же гадость! Менты сами себя выставили курам на смех – и на весь мир. Ой-ей, вот чьей доле сейчас не завидую. Вот умора!»

Напомним, 24 марта был задержан активист Дмитрий Дашкевич. 25 марта известно о задержании витебского оппозиционера Бориса Хамайды. Милиция в течение дня держала в осаде дома других активистов.

На праздновании Дня Воли 25 марта активистка Елена Толстая приковала себя наручниками к столбу на Октябрьской площади в Минске в знак протеста. Она также была задержана сотрудниками МВД.

На Октябрьской площади Минска также задержали и.о. председателя партии ОГП Николая Козлова и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского.

В центре Минска были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в честь Дня Воли.

Затем милиция задержала еще несколько человек, которые собрались отпраздновать День Воли в центре столицы.

Вечером 25 марта в Минске из Центрального РУВД освободили всех задержанных на День воли, кроме Елены Толстой.