В Минске сегодня выпал снег 7 26.03.2019, 15:51

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Копище, вид из окна 26 марта 2019 года

Правда, только в некоторых районах.

В некоторых районах Минска и под Минском сегодня выпал снег. «Это что? Все замело», — выглянув утром в окно не скрывали эмоций некоторые пользователи соцсетей. Похожая ситуация была и в деревне Копище, что в километрах 20 от Минска.

Фото в редакцию tut.by прислал читатель Денис.

В 7.20 утра читатель Денис, который живет в Копище, выглянул в окно — а там снег. Снегом замело машины и дороги.

— На машине снег был толщиной с палец, — рассказывает Денис. — Пришлось подниматься домой за щеткой. Сегодня хотел ехать на СТО менять зимнюю резину, но с такой погодой решил пока подождать.

В Минск, продолжает собеседник, он въезжал со стороны микрорайона Уручье. Там говорит, тоже лежал снег.

— В городе я видел снег только на деревьях, — описывает ситуацию молодой человек. — Чем ближе к центру, тем его становилось меньше. У метро Академия наук о зиме как будто никто и не слышал.

Снег увидели сегодня на Логойском тракте в Минске.

на Логойском тракте все ещё снег лежит) pic.twitter.com/G9oWVN2TqR — Nikita (@Nikitka93) 26 марта 2019 г.

А это микрорайон Зеленый Луг.

В Белгидромет поясняют: ничего необычного тут нет. Такая ситуация — особенность крупных городов.

— В Минске сегодня прошли осадки в виде мокрого снега, — рассказывает Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета. — Однако в разных частях города температуры отличаются. Для сравнения, по данным метеостанции «Уручье» там был один градус мороза, а в городе около 0 °C. Поэтому кто-то проснулся — и у него за окном стоят лужи, а у кого-то снег.

По словам специалиста снег сегодня падал в Витебской, Могилевской, Минской и Брестской областях.

— Ночью температуры по стране были от -2 °С до +1 °С, поэтому где-то снег быстро растаял, а где-то сохранился.