Иногда лучше молчать, чем говорить Геннадий Кеснер

26.03.2019, 18:13

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Как можно сравнить коровник с местом, пропитанным кровью миллионов жертв нацизма?

26 марта, во время посещения молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», который входит в структуру агрохолдинга «Купаловское», недовольный увиденным Лукашенко заявил, что пришло время принимать новые решения: «Мы без тех 20−25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их».

Увидев, что происходит в коровниках, правитель не сдерживал эмоций: «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите главой холдинга, я вас совсем не понимаю».

Эти гневные слова могли быть направлены и в адрес главы Могилевского облисполкома Владимира Доманевского, и председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова, и даже это мог быть камень в огород руководителя администрации Лукашенко Натальи Кочановой, которой в последние дни также много перепадало «на орехи».

Лукашенко по традиции потребовал снять с должностей всех тех, кто виновен в тех условиях, которые сложились в упомянутом хозяйстве и завести уголовные дела. «Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — гремел Лукашенко.

Как стало известно, должностей лишились и Доманевский, и Витюнов. Вот только последний направился не в СИЗО, но был срочно назначен руководителем того же агрохолдинга «Купаловское».

А исполняющим обязанности председателя Шкловского райисполкома назначили помощника Лукашенко по Могилевской области Геннадия Лавренкова. Такое решение, наверное, не очень обрадовало последнего.

К эмоционально-спонтанным кадровым перестановкaм, инициированным Лукашенко, за последнюю четверть века в Беларуси уже привыкли. Но не всегда это можно говорить о высказываниях бессменного правителя страны, которые он время от времени источает. Как и в этот раз на Шкловщине.

Как можно сравнить коровники для скота с самым крупным и ужасным концентрационным лагерем в истории человечества, где погибли миллионы ни в чем не повинных людей? Как можно сравнить неухоженный скот с людьми, которые в Освенциме (Аушвице) претерпели все круги ада? Как можно сравнить коровник с местом, пропитанным кровью миллионов людей - жертв нацизма?

Задумался ли хоть на секунду тот, кто сделал такое сравнение? Лагерь смерти Аушвиц создавали национал-социалисты во времена Второй мировой войны с целью конвейерного уничтожения людей. Если исходить из логики официального руководителя Беларуси, то можно задаться вопросом, а с какой целью создавались так называемые агрохолдинги, которые заменили собой колхозы и совхозы и где есть такие коровники? Ну?

Иногда лучше молчать, чем говорить. Иногда стоит лучше контролировать свои эмоции и принимать адекватные меры, чем на нервах и мгновенных порывах сваливать злость на своих подчиненных, зная, что они не смогут адекватно ответить на провальную политику. А подобными нелепыми, неуклюжими высказываниями и сравнениями можно обидеть память миллионов погибших и их потомков.

Геннадий Кеснер, «Новы Час»