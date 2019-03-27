Суд в Вильнюсе приговорил к 10 годам экс-министра обороны СССР 1 27.03.2019, 12:34

Дмитрия Язова признали виновным в военных преступлениях.

Суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности.

Об этом сообщает Delfi.

Судебное решение вынесено по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы. Язова обвиняли в том, что в конце 1990 года он создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР.

Генпрокуратура Литвы просила для Язова пожизненное заключение.

Суд также приговорил к 12 годам бывшего офицера КГБ Михаила Головатова.

Обвинения в совершении советской агрессии предъявлены в общей сложности 67 гражданам России, Беларуси и Украины, их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них привлечены к суду заочно, перед судом предстали только два гражданина Российской Федерации.

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 объявила о независимости от СССР.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

В "деле 13 января" по обвинению в создании антигосударственных организаций и совершении других преступлений уже были осуждены шесть человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.